¿Cuáles son las bebidas que contienen más calorías?

Lo primero que debemos saber cuando hablamos de bebidas calóricas es que el alcohol aporta calorías vacías, es decir, engorda sin aportar casi ningún nutriente, sobre todo cuando hablamos de bebidas “duras”, como el ron, la ginebra, el whisky o el tequila.

De todos modos, ya sabemos de sobra los efectos nocivos del alcohol sobre el organismo y, desde luego, no es su aporte calórico lo más preocupante. No hay mejor manera de evitar sus consecuencias negativas que no tomándolo, pero como casi todos bebemos alguna copa de vez en cuando, saber su aporte calórico puede ser útil si queremos elegir sin que la figura lo note demasiado.

Dentro de la “familia” de las bebidas alcohólicas, las hay más calóricas y menos calóricas, igual que las hay más suaves y más fuertes. Repasamos las más comunes:

- Sidra. La sidra es una de las bebidas alcohólicas que menos calorías aportan. Un vasito de sidra natural de unos 5° de alcohol aporta unas 40 calorías. El número de calorías aumenta si aumenta la graduación alcohólica de la bebida.

- Cerveza. La cerveza, tomada con moderación y dentro de una dieta mediterránea, tiene algunos beneficios para la salud, ya que contiene minerales como el sodio, el magnesio, el hierro y el calcio. También aporta vitaminas B, D y E. Una caña aporta unas 90 calorías.

- Vino. Hemos oído hablar muchas veces de los beneficios del vino tinto, ya que contiene una sustancia denominada resveratrol que ayuda a prevenir el estrés oxidativo. Una copa de vino de unos 100 ml contiene unas 63 calorías. La misma cantidad de vino blanco aporta unas 70 calorías. Generalmente, se sirven copas de unos 150 ml.

- Ron. Cuando pasamos a hablar de las bebidas fuertes, la cantidad de calorías aumenta. Unos 100 ml de ron pueden ser unas 244 calorías. Un cubata, normalmente, tiene unos 80 ml.

- Vodka. La cantidad de calorías que aporta el vodka es similar a la del ron, unas 250 calorías por 100 ml.

- Whisky. Lo mismo sucede con el whisky, la cantidad de calorías por unos 100 ml son aproximadamente 244.

- Ginebra. Seguro que has oído eso de que es digestiva, vale, pero la cantidad de calorías es similar a las del ron y el whisky, unas 244 calorías.

- Tequila. ¡Ojo con el tequila! Además de ser solo para los más atrevidos, un solo chupito de tequila ya aporta unas 106 Kcal.

- Licores. ¿Te gustan los licores así dulcecitos para poner el broche a una comida? Pues bien, unos 100 ml pueden suponer hasta 300 calorías.

El alcohol, como ya hemos visto, además de ser peligroso y perjudicial, engorda y, en algunos casos, mucho. Bebe con moderación y prudencia: tu salud y tu báscula lo agradecerán.