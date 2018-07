Cinco bebidas que deberías dejar de tomar inmediatamente

No, no vamos a hablar aquí ni de bebidas con alcohol ni de refrescos industriales. Eso sería demasiado fácil. Está claro que el consumo de estas dos categorías no puede ser excesivo. No, queremos traer aquí otras que tampoco son demasiado buenas para tu organismo. Creemos que abandonarlas definitivamente puede ser bueno para ti. Escucha nuestros consejitos.

Las bebidas energéticas pueden dar muchos problemas. | Pixabay

Bebidas energéticas. Hay estudios que reflejan que tomar entre una y tres de estas bebidas al día puede derivar, por sus altos niveles de cafeína, en aceleración del ritmo cardiaco y problemas de sueño. No solo son malas por eso. Además, suelen tener cantidades importantes de azúcar. Mezclarlas con alcohol, algo que se ha puesto de moda, lo único que hace es agravar las cosas.

Las leches vegetales suelen tener azúcar añadido. | Pixabay

'Leches' vegetales. Hablamos aquí de las bebidas de soja, de almendra, etc que se han puesto de moda como sustitutivos de la leche. Hay gente que las tomas por intolerancia a la lactosa y luego están los que las han abrazado por pura moda. Hay algunas excepciones, pero, en general, la mayor parte de estas bebidas incluyen azúcar añadido para hacer que tengan mejor sabor. Si alguna vez vais a tomar una, fijaos en el etiquetado.

Si el zumo de naranja es industrial, es posible que lleve azúcar. | Pixabay

Zumos de naranja. ¿Qué? Pensaréis que nos hemos vuelto locos. ¿Cómo va a estar desaconsejado el consumo de zumo de naranja? Hablamos, obviamente de las versiones industriales que suelen venderse en tetra brik. Una rápida lectura a sus propiedades nutricionales revela, claro está, que hay azúcar extra en su composición o una lista de edulcorantes más larga que un día sin pan.

El café, mejor de tueste natural. | Wikipedia

Café torrefacto. Nos encontramos aquí ante un invento cien por cien español. Fue la necesidad y la escasez de café la que llevó a principios del siglo XX a torrefactarlo, es decir, añadir azúcar en la última parte del tueste. Lo que se obtiene con esto es un café de peor calidad que el natural y que, incluso en algunos países, está prohibido ya que se considera cancerígeno. Las nuevas cafeterías están libres de torrefacto, pero en las tradicionales aún sigue reinando.

Agua con carbón activado: ¿se nos va la olla? | Kreation juice

Agua con carbón activado. Bueno, teníamos que dedicar un apartado a alguna de las bebidas popularizadas en la era 'hipster'. La 'charcoal water', agua con carbón activado es una de ellas. Saltó a la fama como elixir 'detox', ya que el carbón activo evita que las sustancias negativas pasen al organismo. El problema es que, al tiempo que filtra todo aquello que puede causar perjuicio, también filtra sustancias positivas o incluso medicamentos así que, ojito si estamos siguiendo un tratamiento.