¿Beber cerveza y relajarse? Por fin llega a España el primer spa de cerveza

Para quienes estén dudando entre salir a tomar unas cañas o hacer un plan relajante, se acabó la indecisión: ahora podréis hacer las dos cosas a la vez. Se trata del 'Beer Spa', un spa en el que puedes darte un baño relajante dentro de un barril mientras bebes cerveza fresca. Esta idea nace de una técnica terapéutica conocida como 'Real Beer Baths', donde se intercalan baños calientes de cerveza y técnicas de aromaterapia.

La iniciativa ha tenido una gran acogida en países como Noruega o la República Checa. Por suerte, España cuenta ya con el primer spa de cerveza en pleno centro de la ciudad de Granada. Funciona como cualquier otro que hayamos visitado: manicura, pedicura y circuito de spa. La única diferencia es que podrás sumergirte en los clásicos barriles cerveceros y disfrutar de masajes con extracto de cerveza.

Beber cerveza en el spa | Beer Spa

¡Eso sí! No bebas la cerveza en la que te bañas, porque no está adaptada para el consumo humano. Contiene sustancias para mejorar nuestra piel y que nos relajemos. Pero, que no cunda el pánico, porque al lado de cada barril tendrás tu propio grifo para servirte alguna caña que otra.

La cerveza del spa granadino es la 'Alhambra', de la región, al igual que el resto de productos que se utilizan en los masajes o aguas termales.

Beber cerveza en el spa | Beer Spa Granada/www.beerspain.com

Otra de las particularidades del circuito es que, una vez finalizada la fase de baño, puedes disfrutar de la sauna durante 5 minutos para facilitar la actuación del proceso anterior. Por último, podrás tumbarte durante unos minutos en una cama de cebada.

Cama de cebada | Beer Spa

En cuanto al precio, oscila entre los 45 y 200 euros, dependiendo de lo que quieras añadir al circuito. Por ejemplo, puedes elegir hacer todo el recorrido en compañía de tu pareja o que sea un experiencia para disfrutar en privado.

¿A qué esperas para visitarlo? Se baraja que las próximas aperturas serán en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla y Valencia.