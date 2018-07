Amigas, pedid vosotras el vino: las mujeres tienen mejor paladar que los hombres, según la ciencia

El estudio, llevado a cabo por las investigadores María Mora y Carolina Chaya, de la Universidad Politécnica de Madrid, se realizó con seis vinos diferentes, que fueron catados por 208 participantes. Concretamente, tres tintos, dos blancos y un rosado: un blanco Verdejo D.O. Rueda, un blanco Chardonnay joven con D.O. Navarra, un rosado de Garnacha D.O. Navarra, y tres tempranillos tintos D.O. Rioja. Según las investigadoras, el estudio lanza unas conclusiones contundentes: "aunque las mujeres generalmente consiguen peores resultados que los hombres en materia de respuesta emocional, éstas son capaces de distinguir mejor los diferentes vinos", asegura Chaya.

Copa de vino | iStock

El estudio consiste en la aplicación (sobre vinos comerciales) del léxico emocional EsSense 25, con una muestra de consumidores española. Otra conclusión curiosa del estudio, que valora la respuesta emocional de los consumidores ante los diferentes vinos, es que los consumidores de mayor edad suelen presentar mayores índices de satisfacción. Los jóvenes, sin embargo, se muestran más exigentes con cualquier vino: "todos los vinos consiguen puntuaciones significativamente más altas entre las personas más mayores, que en líneas generales tienden a disfrutar más de cualquier copa, independientemente de sus atributos". Los adultos jóvenes, sin embargo, además de puntuar más bajo, "también mostraban mayor discriminación entre vinos que las personas mayores, con notables diferencias de puntuación entre unos y otros", concuye el estudio.

Las sumilleres se han ido abriendo camino en el mundo del vino. | Wikipedia

Las investigadoras aseguran también que existen otros factores relacionados con el producto y ajenos a sus propiedades sensoriales de aroma y sabor que tienen un gran impacto en la respuesta emocional. Por ejemplo, acompañar la cata del producto con una imagen de su envase ha tenido un efecto en la respuesta emocional ante otras bebidas alcohólicas de baja graduación como la cerveza y no alcohólicas como zumos de arándanos.