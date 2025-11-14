Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Denuncia

Víctima de la inquiokupa de lujo: "Dice que es una interiorista muy buena en lo suyo y piensas que es una persona pudiente"

Se presenta como una de las decoradoras más famosas de nuestro país para alquilar villas de lujo, pero, una vez dentro, deja de pagar. Ya son varias las familias afectadas por esta okupa de lujo.

Inquiokupa de lujo

Publicidad

Una mujer acumula 5 años de estafas y miles de euros de deudas. Su modus operandi es siempre el mismo: alquila casas de lujo en los mejores barrios de Madrid, paga entre 1.500 y 4.500 euros mensuales y, eventualmente, deja de pagar.

Se presenta como una de las mejores interioristas de la ciudad y embauca a sus víctimas. Con esa confianza, se atrinchera en las casas de lujo y, para que no la echen, se declara vulnerable.

Hugo es una de las víctimas de esta mujer. Según nos cuenta, les debía 55.000 euros, pero aceptaron firmar un documento en el que se le anulaba la deuda si abandonaba la casa.

"Suele ir muy bien vestida, paga tres o cuatro meses por adelantado y piensas que es una persona pudiente", advierte, "el problema es cuando llega el cuarto mes y no paga".

Como él, hay cuatro familias afectadas. "Intentas a través de la justicia lucharlo y no te ayudan", señala. ¿Lograrán los propietarios que se haga justicia?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Inquiokupa de lujo

Víctima de la inquiokupa de lujo: "Dice que es una interiorista muy buena en lo suyo y piensas que es una persona pudiente"

Miriam Nogueras

Miriam Nogueras mantiene la ruptura con el Gobierno: "Romper es romper. No hay absolutamente nada"

Arturo Valls presenta El 1%

El 45% acierta esta pregunta de El 1%: ¿tropezarás con los cordones de los zapatos?

Raúl García en Espejo Público.
Temporeros

Más de cien jornaleros durmiendo en las calles de Jaén

Eduardo Rubiño
Pedro Sánchez

Eduardo Rubiño, sobre las palabras de Pedro Sánchez de Rosalía y su llamativa comparación de Feijóo: "Patético, patoso"

Renfe
Transporte

El Congreso aprueba la enmienda del PP que recupera las indemnizaciones por retraso de Renfe

Renfe deberá indemnizar de nuevo con el 50% del billete por demoras de 15 minutos y del 100% por más de 30 minutos.

Mika y Carla Morrison
Entrevista

Pablo López y Mika se sinceran junto a sus asesoras Chiara y Carla: “En La Voz también se aprende del corazón”

Los dos coaches se enfrentan a su Asalto este viernes y antes de la gala les hemos entrevistado junto a sus asesoras. ¡Esto es lo que nos han contado!

Mariano Rajoy

La rueda de prensa de Trancas y Barrancas a Mariano Rajoy: "Ir al Parlamento es como ir a la playa"

Así ha sido la entrevista completa a Mariano Rajoy en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Mariano Rajoy en El Hormiguero

Pablo Motos

Mariano Rajoy se moja en El Hormiguero con los líderes políticos: "Planearía un atraco con Pedro Sánchez"

Publicidad