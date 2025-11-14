Denuncia
Víctima de la inquiokupa de lujo: "Dice que es una interiorista muy buena en lo suyo y piensas que es una persona pudiente"
Se presenta como una de las decoradoras más famosas de nuestro país para alquilar villas de lujo, pero, una vez dentro, deja de pagar. Ya son varias las familias afectadas por esta okupa de lujo.
Una mujer acumula 5 años de estafas y miles de euros de deudas. Su modus operandi es siempre el mismo: alquila casas de lujo en los mejores barrios de Madrid, paga entre 1.500 y 4.500 euros mensuales y, eventualmente, deja de pagar.
Se presenta como una de las mejores interioristas de la ciudad y embauca a sus víctimas. Con esa confianza, se atrinchera en las casas de lujo y, para que no la echen, se declara vulnerable.
Hugo es una de las víctimas de esta mujer. Según nos cuenta, les debía 55.000 euros, pero aceptaron firmar un documento en el que se le anulaba la deuda si abandonaba la casa.
"Suele ir muy bien vestida, paga tres o cuatro meses por adelantado y piensas que es una persona pudiente", advierte, "el problema es cuando llega el cuarto mes y no paga".
Como él, hay cuatro familias afectadas. "Intentas a través de la justicia lucharlo y no te ayudan", señala. ¿Lograrán los propietarios que se haga justicia?
