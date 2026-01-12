Entrevista
Vicente Haro, hermano de Quique San Francisco: "Ha habido mujeres en la vida de Enrique, pero la más importante fue Rosario"
La amistad de Enrique San Francisco y Antonio Flores derivó en un romance con su hermana, Rosario Flores, que hoy su hermano recuerda como la mujer más importante de la vida de Quique.
Enrique San Francisco es uno de los cómicos por excelencia de nuestro país. Su rebeldía, carisma y talento siguen presentes en la televisión y la memoria de los que le conocieron. Uno de los que se acercó a su lado más personal fue Vicente Haro, su hermano.
Además de sus inicios en el cine y la televisión, Vicente fue testigo de una de las épocas más dulces de Quique San Francisco: su romance con Rosario Flores. Pese a que tan solo duró cuatro años, el cómico siempre la describió como una de las mujeres que más le marcó.
Ambos se conocieron gracias a Antonio Flores, con quien Quique mantenía una gran amistad. Este le presentó a su hermana Rosario y no tardaron en enamorarse. "A pesar de ser un poco desastre, era un tipo encantador y muy gracioso", nos cuenta su hermano.
Hoy, Vicente Haro recuerda la relación más especial de Enrique San Francisco en nuestro plató: "Ha habido mujeres en la vida de Enrique, pero la más importante fue Rosario". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
