Vicente Haro, hermano de Quique San Francisco: "Ha habido mujeres en la vida de Enrique, pero la más importante fue Rosario"

Enrique San Francisco es uno de los cómicos por excelencia de nuestro país. Su rebeldía, carisma y talento siguen presentes en la televisión y la memoria de los que le conocieron. Uno de los que se acercó a su lado más personal fue Vicente Haro, su hermano.

Además de sus inicios en el cine y la televisión, Vicente fue testigo de una de las épocas más dulces de Quique San Francisco: su romance con Rosario Flores. Pese a que tan solo duró cuatro años, el cómico siempre la describió como una de las mujeres que más le marcó.

Ambos se conocieron gracias a Antonio Flores, con quien Quique mantenía una gran amistad. Este le presentó a su hermana Rosario y no tardaron en enamorarse. "A pesar de ser un poco desastre, era un tipo encantador y muy gracioso", nos cuenta su hermano.

Hoy, Vicente Haro recuerda la relación más especial de Enrique San Francisco en nuestro plató: "Ha habido mujeres en la vida de Enrique, pero la más importante fue Rosario". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!