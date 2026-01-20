Trabajadora de Alvia denuncia los temblores de los trenes: "No es un caso aislado y los comités no dan solución"

El choque de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz (Córdoba) nos deja un balance devastador: al menos 41 fallecidos y más de un centenar de heridos. Además, hay alrededor de 30 personas desaparecidas, entre ellas Agustín, un trabajador de la cafetería de Alvia.

Desde el domingo, cuando se produjo el accidente, no se han tenido noticias de Agustín. Lo último que sabe su familia es que, según cuenta otro de sus compañeros que logró salvarse, fue al baño en el momento de la colisión.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Diana, compañera de Agustín, que se encuentra con el corazón en un puño: "Nuestra prioridad siempre ha sido el pasajero y la seguridad".

Según nos cuenta, desde hace mucho tiempo la tripulación del tren nota muchos temblores durante los trayectos. "No es un caso aislado y los comités no dan solución", señala.

El entorno de Agustín aún guarda esperanzas de que se obre un milagro, aunque aseguran que la situación es desesperanzadora. Una tragedia que ha conmocionado a todo el país.