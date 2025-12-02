Testigo del atropello de un repartidor en Algeciras: "Nos adelantó una furgoneta con un chaval en el capó, iba como loco"

El sábado sobre las 12 de la mañana en Algeciras, un repartidor de comida a domicilio era arrollado por una furgoneta mientras viajaba en su moto en una rotonda. El vehículo viajó durante tres kilómetros, llegando a meterse en la autovía, con el repartidor gritando desesperado encaramado al capó.

Pese a los gritos y señales de peatones y conductores, la furgoneta no frenó. Los testigos del accidente llamaron al 112 y, poco después, la Guardia Civil interceptaba la furgoneta y detenía al conductor.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Palmi, testigo del accidente. "Nos adelantó la furgoneta con un chaval en el capó, era una locura", nos cuenta, "el conductor iba serio, pero como loco, frenaba, aceleraba...". Ella fue una de las testigos que llamaron al 112 y que temió por la vida del repartidor.

La detención del conductor se ha formalizado este mismo lunes, aunque se desconocen los motivos del atropello. Además del delito contra la seguridad del tráfico, se enfrenta a un intento de homicidio, ya que iba sin carnet de conducir y cargado de cocaína. ¿Por qué no frenó el conductor pese a las advertencias de los testigos?