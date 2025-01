La terrible experiencia de Nerea en el ginecólogo: "No me pidieron permiso, había cuatro estudiantes mirando"

El ginecólogo puede llegar a convertirse en un lugar hostil para muchas mujeres. Sin embargo, debemos tener en cuenta que es necesario explorarse con asiduidad para evitar problemas de salud.

Las primeras visitas suelen causar muchas dudas y algunas viven experiencias insólitas en consulta. Este ha sido el caso de Nerea, una joven que ha triunfado en redes sociales contando cómo le fue en el ginecólogo.

Según cuenta, no paraba de entrar gente en consulta, hasta el punto de que llegó a haber 6 personas mirándole durante la exploración. "Estaban todos asomados ahí, no me pidieron permiso", señala.

La joven asegura que la intimidad en las consultas se agradece y hace que, pese a que no sea una experiencia agradable, se haga lo más cómodo posible.

Muchas mujeres se han sentido identificadas en redes sociales con su relato, que se ha convertido en una denuncia pública de las consultas multitudinarias. ¡No te lo pierdas en el video de arriba!