Tercer accidente en cinco días en Cartagena (Murcia): "Ha sido exagerado, el tren iba reventado"

Un nuevo accidente de tren ha sorprendido en Cartagena (Murcia), dejando 6 heridos. Este chocó contra una grúa, pero, por suerte, tan solo 16 pasajeros viajaban a bordo en ese momento.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Gloria, testigo del accidente. Según nos cuenta, escucharon un estruendo muy fuerte y vieron salir humo del tren. Al poco tiempo, vieron cómo los pasajeros saltaban a las vías.

"El tren iba reventado, los heridos tirados por el suelo...", nos cuenta, "el año pasado hubo un accidente igual en el paso a nivel".

Este es el tercer accidente de tren en apenas cinco días, sumándose a la tragedia de Adamuz (Córdoba) y al choque de un Cercanías en Gelida (Barcelona). Una situación que hace que muchos se pregunten: ¿qué está pasando con los trenes en nuestro país?