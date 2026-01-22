Última hora
Tercer accidente en cinco días en Cartagena (Murcia): "Ha sido exagerado, el tren iba reventado"
Un tren ha chocado contra una grúa a la altura de Cartagena (Murcia). El tercer accidente de esta semana, que se suma a la tragedia de Adamuz y al choque del Cercanías en Gelida.
Publicidad
Un nuevo accidente de tren ha sorprendido en Cartagena (Murcia), dejando 6 heridos. Este chocó contra una grúa, pero, por suerte, tan solo 16 pasajeros viajaban a bordo en ese momento.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Gloria, testigo del accidente. Según nos cuenta, escucharon un estruendo muy fuerte y vieron salir humo del tren. Al poco tiempo, vieron cómo los pasajeros saltaban a las vías.
"El tren iba reventado, los heridos tirados por el suelo...", nos cuenta, "el año pasado hubo un accidente igual en el paso a nivel".
Más Noticias
- La emoción de una víctima del accidente de tren en Gelida (Barcelona): "El dolor era tan tremendo que solo pensaba en mi marido"
- El escalofriante recuerdo de un superviviente del Iryo de Adamuz: "Ninguno éramos conscientes de que había otro tren"
- "Tienen que rodar cabezas": el cuñado del trabajador del Alvia fallecido pide depurar responsabilidades
Este es el tercer accidente de tren en apenas cinco días, sumándose a la tragedia de Adamuz (Córdoba) y al choque de un Cercanías en Gelida (Barcelona). Una situación que hace que muchos se pregunten: ¿qué está pasando con los trenes en nuestro país?
Publicidad