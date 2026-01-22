Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Tercer accidente en cinco días en Cartagena (Murcia): "Ha sido exagerado, el tren iba reventado"

Un tren ha chocado contra una grúa a la altura de Cartagena (Murcia). El tercer accidente de esta semana, que se suma a la tragedia de Adamuz y al choque del Cercanías en Gelida.

Murcia

Publicidad

Un nuevo accidente de tren ha sorprendido en Cartagena (Murcia), dejando 6 heridos. Este chocó contra una grúa, pero, por suerte, tan solo 16 pasajeros viajaban a bordo en ese momento.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Gloria, testigo del accidente. Según nos cuenta, escucharon un estruendo muy fuerte y vieron salir humo del tren. Al poco tiempo, vieron cómo los pasajeros saltaban a las vías.

"El tren iba reventado, los heridos tirados por el suelo...", nos cuenta, "el año pasado hubo un accidente igual en el paso a nivel".

Este es el tercer accidente de tren en apenas cinco días, sumándose a la tragedia de Adamuz (Córdoba) y al choque de un Cercanías en Gelida (Barcelona). Una situación que hace que muchos se pregunten: ¿qué está pasando con los trenes en nuestro país?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Pilar

La emoción de una víctima del accidente de tren en Gelida (Barcelona): "El dolor era tan tremendo que solo pensaba en mi marido"

Superviviente

El escalofriante recuerdo de un superviviente del Iryo de Adamuz: "Ninguno éramos conscientes de que había otro tren"

Trabajador Alvia

"Tienen que rodar cabezas": el cuñado del trabajador del Alvia fallecido pide depurar responsabilidades

Murcia
Última hora

Tercer accidente en cinco días en Cartagena (Murcia): "Ha sido exagerado, el tren iba reventado"

Samanta Villar
Retrasos en trenes

El accidentado viaje de Samanta Villar en el AVE Madrid- Barcelona: "Se ha caído la papelera... esto también se ha abierto"

Abogado Víctimas Alvia Santiago
Indemnizaciones millonarias

El abogado de las familias del Alvia de Santiago, sobre las indemnizaciones del accidente de tren de Adamuz: "La batalla va a ser mucho más dura"

Manuel Alonso representó a las víctimas del accidente del tren que descarriló en Angrois, Santiago de Compostela, y dejó tras de sí 80 fallecidos. Ha querido mandar un mensaje tranquilizador, así como una advertencia, a los afectados por el choque de trenes de Córdoba.

Acusaciones de acoso sexual.
Julio Iglesias

Luis Balcarce, después de la filtración de mensajes privados de extrabajadoras de Julio Iglesias: "Él no da ningún paso sin consultarlo"

Julio Iglesias se defiende de las acusaciones de agresión sexual publicando mensajes privados con sus exempleadas. Hablamos sobre esto con Luis Balcarce, vicedirector de OkDiario. El diario digital ha tenido acceso a mensajes de Whatsapp que la fisioterapeuta venezolana envió a Julio Iglesias durante su relación laboral en 2021. ¿ Que demuestran esos mensajes?

Marina se queda a las puertas de ganar 3.000 euros más en la Final de La ruleta

Marina se queda a las puertas de ganar 3.000 euros más en la Final de La ruleta

¡Vaya fiasco! Cuatro intentos de conseguir la letra oculta terminan en quiebra doble

¡Vaya fiasco! Cuatro intentos de conseguir la letra oculta terminan en quiebra doble

Oído absoluto, el don con el que nació Marina ¿En qué consiste?

Oído absoluto, el don de Marina desde que era niña ¿En qué consiste?

Publicidad