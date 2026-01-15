Antena3
Tamara Gorro, sobre la vuelta de Sara Carbonero a Madrid tras su ingreso hospitalario: "Creo que ella misma hablará"

La periodista ha estado 11 días ingresada en un hospital de Lanzarote. Ayer por fin volvía a Madrid para continuar recuperándose junto a su familia.

Sara Carbonero

Sara Carbonero comenzó el año 2026 ingresada en un hospital de Lanzarote. Pasaba unos días junto a sus amigos y su pareja, Jota Cabrera, cuando un fuerte dolor abdominal la obligó a acudir a urgencias.

Fue el día 2 de enero cuando Sara tuvo que ser intervenida de urgencia y estuvo en la UCI hasta el día 8 de enero. Días en los que su entorno transmitía mensajes de tranquilidad y aseguraba que su ingreso no tenía nada que ver con la enfermedad que padeció en 2019.

sara carbonero

Ayer, Sara Carbonero se dejaba ver junto a Jota Cabrera en el aeropuerto Barajas, en un visible estado de debilidad. "Ya está en casa con sus niños y es ahora cuando va a ir para arriba", nos cuenta Tamara Gorro.

Nuestra colaboradora asegura que Jota ha sido su mayor apoyo durante estos días y que cree que será ella misma la que se pronunciará en sus redes. "No explicará los motivos ni nada, pero quizás una reflexión", señala Tamara Gorro. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

