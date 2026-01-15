Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Susana Uribarri, amiga de Julio Iglesias: "Él nunca ha hecho contratos de confidencialidad, poca cosa tendría que ocultar"

El cantante ha sido acusado por dos de sus antiguas empleadas del hogar de agresión sexual. Unos testimonios que relatan presuntos tocamientos y encuentros sexuales en contra de su voluntad en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana.

Susana Uribarri

Publicidad

Julio Iglesias se ha convertido en el nombre más sonado de los últimos días. No por su música, sino esta vez por un escándalo sexual: dos de sus antiguas empleadas del hogar que trabajaban en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana le acusan de agresión sexual.

Ha sido elDiario.es y Univision Noticias quienes han investigado los hechos durante tres años. Ambos medios han publicado el testimonio de quince trabajadoras que describen el ambiente tenso y jerárquico que existía en casa de Julio, los cuestionables procesos de selección a los que presuntamente se las sometía y las agresiones sexuales que dos de ellas detallan.

Julio Iglesias

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Susana Uribarri, amiga íntima de Julio Iglesias que, además, ha trabajado con él durante casi ocho años. Según nos cuenta, la versión que se está dando de Julio no es la real.

Uribarri ha desvelado un detalle clave para el caso: "Julio Iglesias nunca ha hecho contratos de confidencialidad". Pese a que son muchas las personas que trabajan con él, siempre decidió confiar. "Poca cosa tendría que ocultar", señala Susana Uribarri.

La noticia ha conmocionado al entorno de Julio Iglesias y muchos salen en su defensa. ¿Qué ocurrió realmente tras las puertas de la mansión de Julio Iglesias? ¿Llegará el cantante a sentarse en el banquillo?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Susana Uribarri

Susana Uribarri, amiga de Julio Iglesias: "Él nunca ha hecho contratos de confidencialidad, poca cosa tendría que ocultar"

Julio Iglesias

Testigo de los requisitos que supuestamente exigía Julio Iglesias a sus trabajadoras: "Si eran bajas o tenían el pelo feo, no las quería"

Abogado y portavoz de Amnistía Internacional

Las discrepancias sobre la denuncia a Julio Iglesias entre Amnistía Internacional y el abogado Joaquín Mockel: "Estos hechos si son reales son repugnantes"

joven reaccionando a vídeos julio
Julio Iglesias

Jóvenes reaccionan a los polémicos vídeos de Julio Iglesias besando a presentadoras mujeres: "¡Es asqueroso, es acoso!"

David tira de puntería para llegar al Bote y consigue 4.525 eurazos
Mejores momentos | 15 de enero

David tira de puntería para llegar al Bote y consigue 4.525 eurazos

Trucos para ahorrar mes a mes.
Gastos hormiga

Hormiga, vampiro, fantasma… Ese gasto inapreciable que nos agujerea el bolsillo

Calculamos cuánto nos dejamos en esos pequeños caprichos recurrentes y constantes que suman cientos de euros. Marta gasta unos 1.200 euros al año sin apenas darse cuenta. Andrés, más de 6.000.

Julio Iglesias
Exclusiva

El primo de Julio Iglesias apunta a un "enemigo" del cantante: "Puede ser una campaña orquestada por un multimillonario de allí"

El cantante va a tomar acciones legales después de que dos de sus antiguas empleadas del hogar le acusaran de agresión sexual. Una noticia que ha sorprendido a su entorno y que hoy un familiar cercano nos cuenta cómo se está viviendo desde dentro.

Chema Crespo

Chema Crespo habla en 'El Podcast de Espejo' del papel de Zapatero en Venezuela: "Que de todas las explicaciones que él quiera"

Investigación Julio Iglesias.

Ramón Arcusa cree que las acusaciones a Julio Iglesias son una cortina de humo del Gobierno: "Esto lo tenían en un cajón"

Jubilado en Tailandia.

Rafa, el jubilado mileurista que consigue ahorrar en Tailandia: "Mi mujer murió de cáncer y me eché a una novia que me dijo que aquí viviría como un marqués"

Publicidad