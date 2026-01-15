Susana Uribarri, amiga de Julio Iglesias: "Él nunca ha hecho contratos de confidencialidad, poca cosa tendría que ocultar"

Julio Iglesias se ha convertido en el nombre más sonado de los últimos días. No por su música, sino esta vez por un escándalo sexual: dos de sus antiguas empleadas del hogar que trabajaban en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana le acusan de agresión sexual.

Ha sido elDiario.es y Univision Noticias quienes han investigado los hechos durante tres años. Ambos medios han publicado el testimonio de quince trabajadoras que describen el ambiente tenso y jerárquico que existía en casa de Julio, los cuestionables procesos de selección a los que presuntamente se las sometía y las agresiones sexuales que dos de ellas detallan.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Susana Uribarri, amiga íntima de Julio Iglesias que, además, ha trabajado con él durante casi ocho años. Según nos cuenta, la versión que se está dando de Julio no es la real.

Uribarri ha desvelado un detalle clave para el caso: "Julio Iglesias nunca ha hecho contratos de confidencialidad". Pese a que son muchas las personas que trabajan con él, siempre decidió confiar. "Poca cosa tendría que ocultar", señala Susana Uribarri.

La noticia ha conmocionado al entorno de Julio Iglesias y muchos salen en su defensa. ¿Qué ocurrió realmente tras las puertas de la mansión de Julio Iglesias? ¿Llegará el cantante a sentarse en el banquillo?