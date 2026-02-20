Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Sarah Ferguson, en paradero desconocido tras el escándalo del expríncipe Andrés: "Se cree que está en Emiratos Árabes"

Tras ser detenido por su presunta implicación con el caso Epstein, el expríncipe Andrés de Inglaterra ha sido puesto en libertad sin cargos, aunque continúa bajo investigación. Su exmujer, Sarah Ferguson, está en paradero desconocido.

Expríncipe Andrés

Publicidad

Elexpríncipe Andrés de Inglaterra ha sido puesto en libertad sin cargos tras pasar 10 horas detenido y siendo interrogado por su presunta implicación en el caso Jeffrey Epstein. La policía británica le detuvo por "sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público".

Príncipe Andrés

Los domicilios del expríncipe están siendo registrados, en busca de pruebas que demuestren si confió información confidencial al empresario, aprovechándose de su posición como enviado especial. Algo que ha puesto en jaque a la monarquía británica también por los abusos sexuales que rodean a Epstein y sus conocidos.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Gustavo Egusquiza, que conoce a la Familia Real británica y el primer español invitado por la reina Isabel al castillo de Balmoral. Este asegura que no sabe hasta qué punto la reina conocía el escándalo.

De quien no se sabe nada es de Sarah Ferguson, la exmujer de Andrés que ahora mismo se encuentra en paradero desconocido. Esta se alejó hace días del Reino Unido, cerrando a su paso varias empresas, mientras muchas pruebas apuntan a que ella también se aprovechó de los favores de Epstein. "Se cree que puede estar en Emiratos Árabes", señala Egusquiza.

Aunque el hermano de Carlos III ha sido puesto en libertad, continúa bajo investigación. Una situación que afecta especialmente a la Corona.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Expríncipe Andrés

Sarah Ferguson, en paradero desconocido tras el escándalo del expríncipe Andrés: "Se cree que está en Emiratos Árabes"

ECEJ_EC3_INEDITOS_03

VÍDEO INÉDITO: Joaquín y su familia descubren cómo viven las vacas de Wagyu

Álvaro Pérez, El Bigotes

Álvaro Pérez, El Bigotes, habla de la boda de la hija de José María Aznar y su relación con él: "Me guiñaba el ojo, y yo le he guardado el puro cuatrocientas veces"

La confesión de Joaquín a Susana Saborido: “Yo sabía que ibas a quedar rara, pero tan mal…”
El miércoles a las 23 h

La confesión de Joaquín a Susana Saborido: “Yo sabía que ibas a quedar rara, pero tan mal...”

Llum Barrera
A partir de las 17:00

Llum Barrera, la actriz que lo dejó todo por los escenarios, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Lucía Torres
Redes Social

Los consejos a padres de la psiquiatra Lucía Torres ante el 'Reto del Paracetamol': "Ser parte del grupo a este precio, no merece la pena"

En 'El Espejo de las Emociones' la doctora Lucía Torres aborda los temas más actuales en lo que a salud mental refiere. El impacto irreversible que tienen los retos virales entre la población infantil y adolescente ha copado titulares las últimas semanas tras detectarse un aumento en el número de hospitalizaciones de niños, por sobredosis de medicamentos.

Hipótesis del accidente de Adamuz.
ACCIDENTE ADAMUZ

El informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz, bajo la lupa del catedrático Ricardo Díaz: Esta es la principal hipótesis

La investigación sigue abierta y no descarta ninguna hipótesis. Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y de Materiales, ha analizado el informe de la Guardia Civil. Apunta a un posible fallo en la soldadura del carril y al estado de la infraestructura como causa más probable.

La Reina Sofía recibe el premio Gorila.

La reina Doña Sofía recibe el Premio 'Gorila' del Loro Parque por su compromiso con el bienestar animal

El abogado de la presunta víctima del DAO.

El abogado de la víctima del DAO: "Me están contactando otras agentes que han sufrido contactos inapropiados de la cúpula policial"

Exige que paguemos todos los gastos.

El fenómeno de los 'herederos okupa': hijos que bloquean la herencia familiar

Publicidad