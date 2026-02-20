Sarah Ferguson, en paradero desconocido tras el escándalo del expríncipe Andrés: "Se cree que está en Emiratos Árabes"

Elexpríncipe Andrés de Inglaterra ha sido puesto en libertad sin cargos tras pasar 10 horas detenido y siendo interrogado por su presunta implicación en el caso Jeffrey Epstein. La policía británica le detuvo por "sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público".

Los domicilios del expríncipe están siendo registrados, en busca de pruebas que demuestren si confió información confidencial al empresario, aprovechándose de su posición como enviado especial. Algo que ha puesto en jaque a la monarquía británica también por los abusos sexuales que rodean a Epstein y sus conocidos.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Gustavo Egusquiza, que conoce a la Familia Real británica y el primer español invitado por la reina Isabel al castillo de Balmoral. Este asegura que no sabe hasta qué punto la reina conocía el escándalo.

De quien no se sabe nada es de Sarah Ferguson, la exmujer de Andrés que ahora mismo se encuentra en paradero desconocido. Esta se alejó hace días del Reino Unido, cerrando a su paso varias empresas, mientras muchas pruebas apuntan a que ella también se aprovechó de los favores de Epstein. "Se cree que puede estar en Emiratos Árabes", señala Egusquiza.

Aunque el hermano de Carlos III ha sido puesto en libertad, continúa bajo investigación. Una situación que afecta especialmente a la Corona.