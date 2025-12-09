Nos lo cuenta
Richard retransmite su rescate tras quedar atrapado en la nieve: "El último mensaje se lo mandé a mi madre"
Una ruta que debía ser un reto personal casi termina en desastre para Richard, un joven peregrino que quedó atrapado por la nieve en plena ascensión hacia la cima riojana. Lo que empezó como una etapa más del Camino se convirtió en una lucha por sobrevivir a la intemperie.
Publicidad
Richard, un joven que recorría el Camino de Santiago desde Benidorm, vivió una de las noches más angustiosas de su vida al quedar atrapado en la nieve cuando intentaba llegar al punto más alto de La Rioja. El terreno, cada vez más profundo y complicado, le sorprendió a solo un kilómetro de la cima, con la noche acercándose y las fuerzas agotadas.
Sin batería y sin posibilidad de avanzar, se vio obligado a cavar un refugio improvisado a 2.000 metros de altitud para sobrevivir hasta el amanecer. "El último mensaje se lo mandé a mi madre, le mentí un poco y le dije que estaba todo bien", recuerda.
Durante aquella angustiosa noche, grabó toda su experiencia con una cámara, con la que retransmitió su rescate. "Con el móvil no grababa nada para no quedarme sin batería", advierte.
Más Noticias
- El padre del niño desaparecido de Morón exige justicia: "Creo que su madre le dejó morir y la están defendiendo a ella"
- Jesús denuncia que el GPS desvía a los coches y se estrellan contra su casa: "Tenemos un problema de exceso de velocidad"
- Carmen Lomana recuerda el accidente de tráfico en el que falleció su marido: "El corazón duele"
Hoy, Richard recuerda aquella noche aún con la angustia en el cuerpo y la sensación de que podría haber perdido la vida. Por suerte, nos cuenta cómo lo vivió y cómo la vida le dio una segunda oportunidad.
Publicidad