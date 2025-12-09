Antena 3 LogoAntena3
Richard retransmite su rescate tras quedar atrapado en la nieve: "El último mensaje se lo mandé a mi madre"

Una ruta que debía ser un reto personal casi termina en desastre para Richard, un joven peregrino que quedó atrapado por la nieve en plena ascensión hacia la cima riojana. Lo que empezó como una etapa más del Camino se convirtió en una lucha por sobrevivir a la intemperie.

Atrapado en la nieve

Richard, un joven que recorría el Camino de Santiago desde Benidorm, vivió una de las noches más angustiosas de su vida al quedar atrapado en la nieve cuando intentaba llegar al punto más alto de La Rioja. El terreno, cada vez más profundo y complicado, le sorprendió a solo un kilómetro de la cima, con la noche acercándose y las fuerzas agotadas.

Sin batería y sin posibilidad de avanzar, se vio obligado a cavar un refugio improvisado a 2.000 metros de altitud para sobrevivir hasta el amanecer. "El último mensaje se lo mandé a mi madre, le mentí un poco y le dije que estaba todo bien", recuerda.

Durante aquella angustiosa noche, grabó toda su experiencia con una cámara, con la que retransmitió su rescate. "Con el móvil no grababa nada para no quedarme sin batería", advierte.

Hoy, Richard recuerda aquella noche aún con la angustia en el cuerpo y la sensación de que podría haber perdido la vida. Por suerte, nos cuenta cómo lo vivió y cómo la vida le dio una segunda oportunidad.

La localidad de Muíños vive días de inmenso dolor tras un accidente que ha desencadenado una tragedia familiar irreparable. En apenas unos minutos, un siniestro provocado por un conductor ebrio se llevó la vida de Julia y, acto seguido, la de su marido Juan Carlos, incapaz de soportar la pérdida.

