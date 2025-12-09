Richard retransmite su rescate tras quedar atrapado en la nieve: "El último mensaje se lo mandé a mi madre"

Richard, un joven que recorría el Camino de Santiago desde Benidorm, vivió una de las noches más angustiosas de su vida al quedar atrapado en la nieve cuando intentaba llegar al punto más alto de La Rioja. El terreno, cada vez más profundo y complicado, le sorprendió a solo un kilómetro de la cima, con la noche acercándose y las fuerzas agotadas.

Sin batería y sin posibilidad de avanzar, se vio obligado a cavar un refugio improvisado a 2.000 metros de altitud para sobrevivir hasta el amanecer. "El último mensaje se lo mandé a mi madre, le mentí un poco y le dije que estaba todo bien", recuerda.

Durante aquella angustiosa noche, grabó toda su experiencia con una cámara, con la que retransmitió su rescate. "Con el móvil no grababa nada para no quedarme sin batería", advierte.

Hoy, Richard recuerda aquella noche aún con la angustia en el cuerpo y la sensación de que podría haber perdido la vida. Por suerte, nos cuenta cómo lo vivió y cómo la vida le dio una segunda oportunidad.