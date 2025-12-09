Antena 3 LogoAntena3
La relación prohibida de María con un sacerdote que llevaba una doble vida: "Me hizo prometer que iba a estar callada hasta la muerte"

Mantuvo una relación en secreto con María en paralelo a su sacerdocio. Sin embargo, todo se torció y llegó a amenazarla para que no hablara con el arzobispado.

María es una mujer divorciada y muy católica, pero nunca se imaginó que llegaría a rehacer su vida con un sacerdote. En concreto con el que daba clase de catequesis a su hijo.

Este hombre comenzó a tener mucho acercamiento y detalles con su hijo, hasta que comenzó a ir a su casa a verle y, un día, le confesó a María que estaba enamorado de ella. "Él quería que viviese como su esposa, con mi hijo me compró un anillo de compromiso", nos cuenta, "me dijo que estaba dispuesto a hacer todo lo que yo le pidiera, pero nunca le pedí que dejara el sacerdocio".

Ambos comenzaron una relación en secreto. Al principio María lo tomó como un acompañamiento en el que ni siquiera tendrían relaciones sexuales, pero no fue así. "Fue un matrimonio completo", asegura.

Su relación cambió al cabo de los meses y María comenzó a ver cosas que no le gustaban. "Había cosas que no me cuadraban, que no era el amor que él me había confesado", confiesa María. Él comenzó a desaparecer, hasta que Inma decidió romper la relación.

Al darse cuenta de cómo era realmente, lo puso en conocimiento de un obispo auxiliar: "Sentía una culpa muy grande y quise enmendarla". Aquel obispo le ofreció apoyo emocional y le contó algunas cosas de este hombre: "Me di cuenta de todas las mentiras que me contó".

Hoy, María rompe su silencio y relata cómo fueron aquellos meses con un hombre que llevaba una doble vida y que llegó a amenazarla para que no hablara: "Cuando se enteró de que hablé, me hizo prometer que iba a estar callada hasta la muerte". Una promesa que se convirtió en una condena.

