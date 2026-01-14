Ramón Arcusa, sobre el caso de Julio Iglesias: "Es un montaje, al Gobierno le interesa sacar cosas para que no se hable de ellos"

Una extensa investigación llevada a cabo a lo largo de tres años por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias coloca a Julio Iglesias en el punto de mira. Dos mujeres que en el pasado formaron parte de su servicio doméstico aseguran haber sido víctimas de una presunta agresión sexual.

El informe periodístico va más allá e incorpora los testimonios de otras trece antiguas empleadas, quienes relatan un entorno laboral dominado por fuertes desequilibrios de poder y una rígida jerarquía dentro de la residencia del cantante. De acuerdo con sus declaraciones, las situaciones de incomodidad no eran excepcionales y comenzaban incluso antes de ser contratadas: algunas afirman que se les exigían pruebas ginecológicas como requisito previo para acceder al empleo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Ramón Arcusa, integrante del Dúo Dinámico y gran amigo de Julio Iglesias, que ha salido en su defensa. "Es un montaje, lo tengo clarísimo", nos cuenta.

Según Arcusa, si ocurrieron aquellos encuentros de los que hablan las demandantes, fueron consentidos. "Si alguien ha sido acosada o violada, va al hospital y a la policía, pero si pasan semanas o meses, es consentido", sentencia el cantante.

Ramón Arcusa, además, carga contra el periódico que firma la investigación, elDiario.es. "Si lo hubiera sacado ABC, me hubiera preocupado", afirma, " es pro-Sánchez y al Gobierno le interesa sacar cosas para que no se hable de ellos".

Actualmente, las acusaciones ya han sido trasladadas al ámbito judicial y, según su entorno, el cantante habría movilizado a su equipo legal para afrontar el proceso. El caso podría derivar en un enfrentamiento en los tribunales que lleve a Julio Iglesias a comparecer ante un juez.