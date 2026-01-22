¿Puede Julio Iglesias publicar las conversaciones con sus exempleadas?: "Si recibió esos mensajes, es el dueño"

Julio Iglesias vuelve a estar envuelto en una fuerte polémica, aunque el artista permanece alejado del foco mediático desde que saltaron las acusaciones. Tras los señalamientos de dos antiguas empleadas del hogar por presuntos abusos sexuales, el cantante habría optado por mantenerse resguardado en su vivienda de Punta Cana, mientras coordina su defensa con un equipo de abogados.

Una investigación elaborada por elDiario.es junto a Univision Noticias recoge los relatos de quince extrabajadoras, quienes describen un entorno laboral opresivo, tenso y una marcada relación de poder. Según sus testimonios, eran frecuentes las situaciones incómodas y los comportamientos inapropiados, llegando incluso a denunciar que, durante el proceso de contratación, se les solicitaban exámenes ginecológicos como condición para ser contratadas.

El reportaje también detalla cómo se desarrollaban las entrevistas y la convivencia diaria con el artista. Varias mujeres coinciden en definirlo como una persona distante, exigente y con una actitud de desprecio hacia distintos aspectos de la vida en República Dominicana, desde las costumbres locales hasta la comida.

Como consecuencia de todo este escenario y ante las trabas para acceder a su propia denuncia, Julio ha optado por romper su silencio en redes. El cantante se ha manifestado públicamente mostrando conversaciones privadas de WhatsApp con antiguas empleadas, con las que aparentemente guarda buena relación.

Para muchos, la publicación de esas conversaciones vulnera el derecho a la intimidad de las empleadas y podría llevarle a tener más problemas legales. Sin embargo, Nacho Gay advierte que "está perfectamente asesorado y sabe lo que está haciendo".

Nuestro colaborador ha señalado que al ser Julio el que recibe esos mensajes, que no desvelan algo íntimo de las emisoras, es dueño de la conversación y puede hacer con ella lo que quiera. "Si no desvelo un dato íntimo tuyo, no hay nada que tuviera que ser protegido", afirma Nacho Gay.

Por ahora no existe ningún proceso judicial en curso, por lo que esas conversaciones no son pruebas concluyentes. ¿Terminará Julio Iglesias usándolas en su defensa?