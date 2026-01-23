Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Primera reacción de Julio Iglesias tras archivarse la denuncia por agresión sexual contra él: "Está feliz"

La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias después de semanas en las que dos de sus antiguas empleadas del hogar le acusaran de agresión sexual.

Primera reacción Julio Iglesias

Publicidad

Julio Iglesias ha roto su silencio en redes sociales tras las acusaciones de agresión sexual presentadas por dos de sus antiguas empleadas del hogar. El cantante asegura que no ha podido acceder formalmente a la denuncia y, como respuesta, ha decidido hacer públicos mensajes de WhatsApp intercambiados con algunas de sus trabajadoras para defender su inocencia.

Mientras el caso ha generado una gran polémica mediática, la Fiscalía ha optado por archivar la denuncia al considerar que no es competente para investigarla. La decisión se basa en que Iglesias es ciudadano español residente en el extranjero y las denunciantes son mujeres extranjeras, lo que deja el asunto fuera del ámbito de la Audiencia Nacional.

Esta resolución no determina si hubo delito o no. La Fiscalía se limita a evaluar la competencia judicial, dejando abierta la posibilidad de que el caso pueda seguir su curso en República Dominicana si así lo requieren las denunciantes.

Pese a que no es un punto final en la causa, Beatriz Cortázar ha contactado con el entorno de Julio Iglesias y asegura que "está feliz". Además, añade en que luchará por limpiar su imagen pública, ya que este asunto le ha hecho mucho daño a nivel internacional. ¿Cuál será el próximo paso de Julio Iglesias?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Hermana trabajador

Mar, hermana del trabajador del Alvia fallecido: "Se podría haber evitado, no es normal que se reporten incidencias y no hagan nada"

Primera reacción Julio Iglesias

Primera reacción de Julio Iglesias tras archivarse la denuncia por agresión sexual contra él: "Está feliz"

Julio Iglesias

La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias: "Puede que esto siga en República Dominicana, si es que existe delito"

Villablino
Temporal

La nieve pone en alerta a los vecinos de León: "Si la cosa se pone peor, habrá que hacer acopio de cosas"

Fin de la tregua política.
Accidente tren Adamuz

El periodista Manuel Martín, crítico con la gestión del accidente de tren de Adamuz: "Cada día que pasa vemos una muestra más de caos y descoordinación"

Julio Iglesias
Julio Iglesias

El 'cumple y se te dará' del círculo de Julio Iglesias que denuncia Gema López: "Si te portas bien te iremos pasando cosas"

Julio Iglesias sorprendía al revelar información sensible de las exempleadas que cree que están tras las denuncias por agresión sexual. Puede haber incurrido en delito dado que la Fiscalía no le ha dado acceso a los datos de las denunciantes, por su protección.

Novedades caso Julio Iglesias.
Julio Iglesias

La periodista Elena Cabrera, tras el contraataque de Julio Iglesias: "Parece que quiere hacer un descrédito hacia sus extrabajadoras"

Julio Iglesias ha vuelto a situarse en el centro mediático tras las informaciones publicadas sobre su vida personal y las denuncias de algunas de sus extrabajadoras. Hoy, hemos hablado con la periodista Elena Cabrera para que nos cuente todos los detalles sobre su nueva publicación.

Ester, al resolver por 3.500 eurazos: “No me pongas esa cara que me va a dar un infarto”

Ester, al resolver por 3.500 eurazos: “No me pongas esa cara que me va a dar un infarto”

Superviviente de los trenes del Alvia.

"Le hicimos el torniquete con las manos, como pudimos": Los primeros auxilios improvisados tras el accidente de tren de Adamuz

El pique de Andrea e Iker salpica a Ester: “Esto se llama Karma instantáneo”

El pique de Andrea e Iker salpica a Ester: “Esto se llama Karma instantáneo”

Publicidad