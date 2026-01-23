Primera reacción de Julio Iglesias tras archivarse la denuncia por agresión sexual contra él: "Está feliz"

Julio Iglesias ha roto su silencio en redes sociales tras las acusaciones de agresión sexual presentadas por dos de sus antiguas empleadas del hogar. El cantante asegura que no ha podido acceder formalmente a la denuncia y, como respuesta, ha decidido hacer públicos mensajes de WhatsApp intercambiados con algunas de sus trabajadoras para defender su inocencia.

Mientras el caso ha generado una gran polémica mediática, la Fiscalía ha optado por archivar la denuncia al considerar que no es competente para investigarla. La decisión se basa en que Iglesias es ciudadano español residente en el extranjero y las denunciantes son mujeres extranjeras, lo que deja el asunto fuera del ámbito de la Audiencia Nacional.

Esta resolución no determina si hubo delito o no. La Fiscalía se limita a evaluar la competencia judicial, dejando abierta la posibilidad de que el caso pueda seguir su curso en República Dominicana si así lo requieren las denunciantes.

Pese a que no es un punto final en la causa, Beatriz Cortázar ha contactado con el entorno de Julio Iglesias y asegura que "está feliz". Además, añade en que luchará por limpiar su imagen pública, ya que este asunto le ha hecho mucho daño a nivel internacional. ¿Cuál será el próximo paso de Julio Iglesias?