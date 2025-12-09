Pitingo desvela cómo conoció a su pareja: "Esto estaba escrito, nos reencontramos después de 30 años"

Pitingo acumula 25 años de éxitos, pero no solo triunfa en el plano personal, sino también en el personal. Junto a su pareja Laura y su familia, disfruta de uno de sus momentos más dulces.

Laura y él se conocieron hace 30 años. "Fue mi primer amor y yo el suyo", desvela Pitingo. Sin embargo, ambos perdieron el contacto y se distanciaron, hasta hoy, que han vuelto a enamorarse.

El artista cree que su historia de amor estaba escrita. "Nos reencontramos por Instagram", recuerda. En aquel momento, Pitinga atravesaba una profunda depresión y Laura le ayudó a salir de ella.

Desde eses momento, Laura se ha convertido en el amor de su vida, la que le aporta calma y le permitió ver la luz cuando todo parecía oscuridad. ¡Dale al play para escuchar la entrevista!