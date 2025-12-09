Nos lo cuenta
Pitingo desvela cómo conoció a su pareja: "Esto estaba escrito, nos reencontramos después de 30 años"
El cantante cree que su destino con Laura estaba escrito. Ambos se conocieron hace 30 años y, después de reencontrarse en redes, volvieron a enamorarse.
Pitingo acumula 25 años de éxitos, pero no solo triunfa en el plano personal, sino también en el personal. Junto a su pareja Laura y su familia, disfruta de uno de sus momentos más dulces.
Laura y él se conocieron hace 30 años. "Fue mi primer amor y yo el suyo", desvela Pitingo. Sin embargo, ambos perdieron el contacto y se distanciaron, hasta hoy, que han vuelto a enamorarse.
El artista cree que su historia de amor estaba escrita. "Nos reencontramos por Instagram", recuerda. En aquel momento, Pitinga atravesaba una profunda depresión y Laura le ayudó a salir de ella.
Desde eses momento, Laura se ha convertido en el amor de su vida, la que le aporta calma y le permitió ver la luz cuando todo parecía oscuridad. ¡Dale al play para escuchar la entrevista!
