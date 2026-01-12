Pilar termina viviendo en la calle tras ceder su parte de la herencia a su hermana: "Confié en ella"

Al morir sus padres, Pilar y sus hermanos heredaron la casa familiar, sin esperar que aquel iba a ser el principio de su fin. Su hermana le pidió que le cediera su parte con la promesa de que nunca la dejaría en la calle, una garantía que con el tiempo no se cumplió.

"Quise ayudarla con unas deudas que tenía y me fie de ella, era mi hermana", nos cuenta Pilar, "le dije no me vayas a dejar en la calle, pero le dio igual". Pilar rechazó su parte de la herencia y hoy, su hermana ha vendido la casa.

Ambas llegaron a convivir en el piso, pero los problemas no tardaron en aparecer, marcados por el alcohol y continuas discusiones. Pilar, advertida incluso por su hermano de que no cediera la herencia, acabó abandonando la vivienda por miedo a verse envuelta en conflictos y terminó viviendo en la calle durante tres años.

"Ella sabe que estoy aquí, me ha visto durmiendo en un banco y le ha dado igual", confiesa Pilar, "duele mucho porque lo hice de corazón".

Hoy, Pilar vive en un albergue para personas sin hogar, sobrevive con una ayuda mensual insuficiente y espera una oportunidad laboral que le permita rehacer su vida. ¿Logrará Pilar volver a ver la luz pronto?