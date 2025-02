La picadura de una garrapata llevó a María a pedir la eutanasia: "He estado en cama durante meses sin ver la luz"

Ayer Jorge Fernández nos contó el infierno que vivió después de desarrollar la enfermedad de Lyme por la picadura de una garrapata. Esta le hizo perder hasta 13 kilos y necesitó dos años de recuperación.

En España es una enfermedad poco común, ya que solo 15 de cada 100 personas la sufren. Sin embargo, este es el caso de María, una mujer para quien actividades tan básicas como beber agua o subir unas escaleras son todo un mundo.

Hace 16 años, una garrapata mordió a María en una piscina. "Se me quedó un circulito rojo y eso significa que me había contagiado", recuerda. Según nos cuenta, su caso empeoró porque no se diagnosticó a tiempo, por lo que es importante detectarla en la primera semana.

Desde entonces, los síntomas de la enfermedad fueron en aumento y ahora lleva un año y medio en silla de ruedas. "Me llegaron a decir que tenía cáncer o lupus, no me dieron un tratamiento específico hasta 10 años después de la picadura", señala.

La enfermedad le ha hecho derramar tantas lágrimas que se ha planteado quitarse la vida. Sin embargo, hoy ayuda a dar visibilidad a esta afección tan desconocida, para que otros no tengan que pasar por lo mismo que ella.