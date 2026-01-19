Pedro Santiago y su novia se salvaron por viajar en el último vagón de uno de los trenes de Adamuz: "Ahora tenemos un nuevo cumpleaños"

El domingo por la tarde, alrededor de las 19:45, un tren de alta velocidad de Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid descarriló cerca de Adamuz, en Córdoba, colisionando frontalmente con un tren Alvia que se dirigía de Madrid a Huelva. La tragedia ha dejado al menos 39 fallecidos y más de un centenar de personas heridas.

Pedro Santiago es una de las personas que viajaba en el tren Alvia junto a su pareja, Irene, cuando el convoy sufrió un frenazo repentino en pleno trayecto. Poco después comenzaron a notar humo en el interior del vagón, aunque en un primer momento no percibieron la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

Con el paso de los minutos, la magnitud del siniestro se hizo evidente. El vagón en el que viajaban fue el último en no descarrilar por completo y, aunque volcó parcialmente, no sufrió el impacto más violento, lo que hizo que sobrevivieran casi "de milagro", como asegura Pedro Santiago.

Irene, médica de profesión, comenzó a atender a los heridos en el propio vagón, mientras intentaban tranquilizarse en mitad de la tragedia. "Ahora tenemos un nuevo cumpleaños", asegura Pedro Santiago, aliviado de haber sobrevivido.

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el descarrilamiento, aunque las primeras investigaciones descartan un error phumano. Según informaron desde Iryo, el tren accidentado había superado una revisión técnica apenas cuatro días antes del siniestro.