Paloma García-Pelayo desvela el motivo por el que Julio Iglesias no está con Miranda Rijnsburger: "Él le ha dicho que no vaya"
El artista ha lanzado un comunicado en sus redes a raíz de las acusaciones de agresión sexual que le señalan. Hoy, conocemos por qué su mujer Miranda no ha ido a Punta Cana con él en estos duros momentos.
Julio Iglesias ha sido señalado por dos de sus antiguas empleadas del hogar por presunta agresión sexual. Sus testimonios salen a la luz gracias a la investigación que firma elDiario.es y Univision Noticias.
La investigación cuenta con quince testimonios que describen un ambiente tenso y jerárquico en casa de Julio. Sin embargo son las dos que le acusan de agresión sexual las que llaman especialmente la atención, relatando episodios de humillaciones, vejaciones y agresiones físicas y verbales.
Pese a la dureza de las acusaciones, Julio Iglesias se encuentra solo en su casa de Punta Cana, mientras su mujer Miranda Rijnsburger está en Miami. Según nos cuenta Paloma García-Pelayo, ha sido él mismo quien le ha pedido a su mujer que no vaya con él.
"Es una estrategia de protección absoluta", nos cuenta García-Pelayo, "hay muchos medios y no quiere hacerle pasar un mal rato". Por eso, aunque Miranda y sus hijos tenían intención de ir con Julio, este les ha pedido que no lo hicieran.
El cantante ya ha anunciado que tomará acciones legales y que irá hasta el final para demostrar su inocencia. ¡Dale al play para enterarte de todo!
