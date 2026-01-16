Paloma García-Pelayo desvela el motivo por el que Julio Iglesias no está con Miranda Rijnsburger: "Él le ha dicho que no vaya"

Julio Iglesias ha sido señalado por dos de sus antiguas empleadas del hogar por presunta agresión sexual. Sus testimonios salen a la luz gracias a la investigación que firma elDiario.es y Univision Noticias.

La investigación cuenta con quince testimonios que describen un ambiente tenso y jerárquico en casa de Julio. Sin embargo son las dos que le acusan de agresión sexual las que llaman especialmente la atención, relatando episodios de humillaciones, vejaciones y agresiones físicas y verbales.

Pese a la dureza de las acusaciones, Julio Iglesias se encuentra solo en su casa de Punta Cana, mientras su mujer Miranda Rijnsburger está en Miami. Según nos cuenta Paloma García-Pelayo, ha sido él mismo quien le ha pedido a su mujer que no vaya con él.

"Es una estrategia de protección absoluta", nos cuenta García-Pelayo, "hay muchos medios y no quiere hacerle pasar un mal rato". Por eso, aunque Miranda y sus hijos tenían intención de ir con Julio, este les ha pedido que no lo hicieran.

El cantante ya ha anunciado que tomará acciones legales y que irá hasta el final para demostrar su inocencia. ¡Dale al play para enterarte de todo!