Paloma García-Pelayo, sobre los ataques de Julián Contreras a Cayetano Rivera: "Es lamentable escuchar eso de un hermano"

Cayetano Rivera vuelve a estar en boca de todos. Tras el incidente que vivió con unos agentes de policía en una hamburguesería de Madrid, un accidente de coche en Sevilla le vuelve a poner en el foco mediático.

El diestro estampó su coche el domingo pasado contra una palmera, mientras circulaba por una rotonda. Este se marchó a casa antes de que llegaran los agentes y se habría negado a hacerse la prueba de alcoholemia.

Su hermano Julián Contreras ha cargado contra él y contra la decisión de abandonar el vehículo. "Me llama la atención, por muy cerca que estés de tu casa", advierte en redes sociales.

Julián Contreras ha criticado el comportamiento de su hermano durante los últimos meses: "Cayetano no se ha estrellado contra una palmera, se ha estrellado contra su personaje".

Pese a las críticas, Paloma García-Pelayo asegura que las críticas de su hermano son lo último que le importan a Cayetano ahora mismo. Sin embargo, nuestra colaboradora defiende que no debe ser fácil que tu propio hermano te ataque.

"Es lamentable escuchar estas palabras de un hermano después de todo lo que está diciendo de él la opinión pública", sostiene Paloma García-Pelayo.