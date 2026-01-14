Entrevista
Pablo Rivero se sincera sobre la paternidad: "Escribo mucho sobre ello porque no hay respuestas y es lo que más nos aterra"
El actor que conocimos como el hijo mayor de los Alcántara en Cuéntame cómo pasó hoy es uno de los escritores de moda de nuestro país. Pablo Rivero se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su mayor pasión: su familia.
Pablo Rivero forma parte de la historia de nuestro país. Muchos le conocerán como Toni Alcántara, el hijo mayor de la familia en Cuéntame cómo pasó, un periodista que nos guio a través de los momentos más memorables de España.
Con apenas 18 años, Pablo comenzó su andadura en la interpretación. Una profesión con la que cumplió un sueño y con la que encarnó personajes que, como el de Toni, le acompañaron durante media vida.
Con el tiempo, Pablo Rivero no solo triunfó en pantalla, sino también en las páginas en blanco, ya que sus novelas se encuentran entre las más vendidas. Sin embargo, su mayor pasión siempre ha ido más allá de lo profesional: su mejor regalo es su familia.
Pablo Rivera está completamente enamorado de su hijo, a quien confiesa que no es fácil criar. "Con los hijos a veces hay que saber delegar, pero no es fácil", nos cuenta Pablo. Por eso, la paternidad se ha convertido en un tema recurrente en sus novelas: "Me inquieta".
El actor asegura que ha tenido que renunciar a ciertas cosas por su familia, algo que siempre le ha valido la pena. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
