Osiris se rompe al descubrir que su marido falleció en el accidente de tren: "Él no se ha muerto, lo han matado"

El balance del accidente ferroviario de Adamuz es desesperanzador: al menos 41 fallecidos, más de 100 heridos y una treintena de personas desaparecidas. Una de las víctimas mortales es Víctor, el marido de Osiris.

El domingo por la tarde, en torno a las 19:45, un tren Iryo que viajaba de Málaga a Madrid sufrió un descarrilamiento en las cercanías de Adamuz, Córdoba, chocando contra un tren Alvia procedente de Madrid con destino a Huelva. La colisión deja un trágico balance: al menos 41 muertos y más de cien personas heridas.

Los servicios de emergencia y de rescate aún buscan a unas 30 personas desaparecidas, cuyas familias temen lo peor. Uno de ellos era Víctor, el marido de Osiris que viajaba en uno de los trenes. Ambos venían de Nicaragua e iban a coger el mismo tren a Huelva, pero a ella se le retrasó el vuelo, una coincidencia que le salvó la vida.

La familia de Osiris ha pasado horas sin saber nada de Víctor, hasta que le han confirmado la peor de las noticias: su marido es una de las víctimas mortales. "Le han quitado la vida", advierte Osiris, entre lágrimas, "mi marido no ha muerto, lo han matado".

Osiris se ha mostrado completamente rota al explicarnos los planes de futuro que tenían juntos. "Nos lo arrebataron todo, le han quitado la vida, no encuentro otra palabra", sostiene.

Por el momento no se conocen las causas del accidente. Fuentes oficiales señalan que no se trataría de un fallo humano, y desde Iryo aseguran que el tren implicado había pasado una inspección técnica apenas cuatro días antes del siniestro.

Programas

