El nuevo dardo de Andy a Lucas, en forma de chirigota: "Él quería que hablásemos de esto, ha sido su estrategia de promoción"

Andy y Lucas toman caminos separados tras su polémica ruptura, pero ambos continúan haciendo alusión al otro. La última (in)directa ha sido la que Andy le ha lanzado a Lucas en forma de chirigota, junto a su comparsa en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz.

"El Andy ha estado 20 años y con el Lucas han 'acabao' los dos a piñas", canta el grupo. Una alusión directa a las peleas que tenían ambos durante los últimos meses.

Nuestro colaborador Nacho Gay ha asegurado que las referencias a Lucas se han convertido en una estrategia de marketing: "Él quería que hablásemos de esto, ha sido su estrategia de promoción también con su canción".

Por su parte, Andy ha asegurado que todo es humor y que, antes de que otros se rían de lo ocurrido, prefiere hacerlo él. ¿Entenderá Lucas el toque de humor que ha querido añadir Andy a la chirigota?