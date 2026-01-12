Antena3
El nuevo dardo de Andy a Lucas, en forma de chirigota: "Él quería que hablásemos de esto, ha sido su estrategia de promoción"

La ruptura de Andy y Lucas continúa generando polémicas. Esta vez, Andy y su comparsa de Cádiz le mandan un mensaje muy directo a su excompañero musical.

Andy

Andy y Lucas toman caminos separados tras su polémica ruptura, pero ambos continúan haciendo alusión al otro. La última (in)directa ha sido la que Andy le ha lanzado a Lucas en forma de chirigota, junto a su comparsa en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz.

"El Andy ha estado 20 años y con el Lucas han 'acabao' los dos a piñas", canta el grupo. Una alusión directa a las peleas que tenían ambos durante los últimos meses.

Nuestro colaborador Nacho Gay ha asegurado que las referencias a Lucas se han convertido en una estrategia de marketing: "Él quería que hablásemos de esto, ha sido su estrategia de promoción también con su canción".

Por su parte, Andy ha asegurado que todo es humor y que, antes de que otros se rían de lo ocurrido, prefiere hacerlo él. ¿Entenderá Lucas el toque de humor que ha querido añadir Andy a la chirigota?

Jamás pensó que su hermana la dejaría sola y viviendo en la calle. Tras cederle su parte de la herencia para intentar ayudarla con las deudas, su vida se quebró por completo.

Iratxe, víctima de una red de clínicas estéticas ilegales que actuaba sin licencia: "Me destrozaron los labios"
Hablamos con ella

Iratxe, víctima de una red de clínicas estéticas ilegales que actuaban sin licencia: "Me destrozaron los labios"

Lo que comenzó como un retoque estético para ganar confianza acabó convirtiéndose en una experiencia traumática, con graves consecuencias físicas y emocionales para Iratxe y otras víctimas de esta red que ya ha sido destapada por la Guardia Civil.

