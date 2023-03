Una mujer amenaza a sus vecinos y les lanza agua con excrementos: "Tenemos miedo, no sabemos qué hacer"

Los vecinos de un bloque de Arucas, en Gran Canaria, no soportan más la situación de una de sus vecinas, muy conflictiva y a quien llevan aguantando desde hace cuatro años. La mujer agrede constantemente al resto con un cuchillo y, además, agrede contra sus viviendas echando agua con excrementos o sucia.

Muchos de ellos tienen miedo de pasar por delante de su puerta, algo que tienen que hacer si quieren llegar a sus viviendas, y una ha decidido incluso abandonar su domicilio.

Además de esto, esta problemática vecina sube las escaleras dando pisotones, gritando, ensucia las paredes y el descansillo, e incluso ha destrozado una puerta con el cuchillo que lleva a veces.

A pesar de tener ya siete denuncias interpuestas, tienen que esperar hasta que la justicia hable y solucione el problema, pero los vecinos ya no pueden más.

Juana y Soledad son dos de las vecinas afectadas, que aseguran que la culpable está muy mal. "Yo no le he hecho nada malo, ella me agredió", ha contado, e incluso la ha amenazado y le ha dicho que si la ve, la mata.

Juana, por su parte, ha contado que los problemas con ella comenzaron cuando su hija falleció. La vecina conflictiva le decía cosas como que tenía a su hija encerrada en casa, y ella, por el miedo, decidió irse del domicilio.

Sin embargo, no se explican lo que ocurre y tienen mucho miedo.