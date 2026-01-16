Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Mónica Gonzaga, exnovia de Julio Iglesias: "Si las acusaciones son reales, Julio no está en sus cabales"

El cantante continúa aislado en Punta Cana tras ser acusado por dos de sus extrabajadoras de agresión sexual. Unos presuntos hechos que él niega rotundamente y que han sorprendido a su entorno, especialmente a quienes tuvieron una relación con él.

Exnovia Julio Iglesias

Publicidad

Julio Iglesias no se ha dejado ver desde que salió a la luz el testimonio de dos mujeres que le acusan de agredirlas sexualmente. Son dos antiguas empleadas del hogar del cantante que ofrecen su testimonio a una investigación de elDiario.es y Univision Noticias.

El cantante habría puesto en marcha a su equipo legal para demostrar su inocencia. Por el momento, el primer movimiento lo ha hecho en redes, en un breve comunicado en el que niega cualquier acusación.

Ana Requena

Mónica Gonzaga, la actriz argentina que tuvo una relación sentimental con Julio Iglesias, ha salido en su defensa. Según nos cuenta, en la intimidad siempre fue respetuoso y cariñoso y nunca vio que se sobrepasara con ninguna mujer.

"Si esto es así, Julio no está en sus cabales", advierte Gonzaga, "el Julio que yo conocí no era ese". Además, confiesa que siente una profunda tristeza, tanto si las acusaciones son reales, como si no.

La Fiscalía estudia las denuncias y espera poder tomar declaración pronto a los implicados. ¿Logrará Julio Iglesias?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Exnovia Julio Iglesias

Mónica Gonzaga, exnovia de Julio Iglesias: "Si las acusaciones son reales, Julio no está en sus cabales"

Chef Julio Iglesias

La chef actual de Julio Iglesias en República Dominicana, sorprendida ante las acusaciones: "Nunca he conocido esa cara de él"

Paloma García-Pelayo

Paloma García-Pelayo desvela el motivo por el que Julio Iglesias no está con Miranda Rijnsburger: "Él le ha dicho que no vaya"

Ana Requena
Polémico

Ana Requena, coautora de la investigación del caso Julio Iglesias: "Estaría bien saber por qué ha tardado tanto en pronunciarse"

Félix Revuelta
SUBIDA SMI

El presidente de Naturhouse alerta del impacto de la subida del SMI en las pymes: "A los fuertes hay que ponerles quizás más impuestos"

José Yélamo
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a José Yélamo, el periodista que se atreve a todo

El periodista deja a un lado los micrófonos para enfrentarse a uno de los mayores retos de su carrera: la sexta edición de El Desafío.

En el último momento, pero 1.500 euros de premio, ¡espectacular!
MEJORES MOMENTOS | 16 DE ENERO

En el último momento, pero 1.500 euros de premio, ¡espectacular!

Joel no ha tenido mucha suerte durante el programa, pero en el último panel le ha dado la vuelta con este premiazo.

¡Suma y sigue!, Raquel logra un premio de 850 euros

¡Suma y sigue!, Raquel logra un premio de 850 euros

Sexpejo, sexo en aviones

¿Quién reconoce haber practicado sexo en las alturas en Más Espejo Público?: "El cerebro necesita acción y novedad"

Esta concursante resuelve el panel en una sola tirada y se lleva ¡6.500 eurazos!

Esta concursante resuelve el panel en una sola tirada y se lleva ¡6.500 eurazos!

Publicidad