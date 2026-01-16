Mónica Gonzaga, exnovia de Julio Iglesias: "Si las acusaciones son reales, Julio no está en sus cabales"

Julio Iglesias no se ha dejado ver desde que salió a la luz el testimonio de dos mujeres que le acusan de agredirlas sexualmente. Son dos antiguas empleadas del hogar del cantante que ofrecen su testimonio a una investigación de elDiario.es y Univision Noticias.

El cantante habría puesto en marcha a su equipo legal para demostrar su inocencia. Por el momento, el primer movimiento lo ha hecho en redes, en un breve comunicado en el que niega cualquier acusación.

Mónica Gonzaga, la actriz argentina que tuvo una relación sentimental con Julio Iglesias, ha salido en su defensa. Según nos cuenta, en la intimidad siempre fue respetuoso y cariñoso y nunca vio que se sobrepasara con ninguna mujer.

"Si esto es así, Julio no está en sus cabales", advierte Gonzaga, "el Julio que yo conocí no era ese". Además, confiesa que siente una profunda tristeza, tanto si las acusaciones son reales, como si no.

La Fiscalía estudia las denuncias y espera poder tomar declaración pronto a los implicados. ¿Logrará Julio Iglesias?