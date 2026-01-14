Miranda Rijnsburger, la mujer de Julio Iglesias, a su lado tras salir a la luz las denuncias: "Es la que está gestionando esta situación"

La investigación que ha publicado elDiario.es y Univision Noticias señala directamente a Julio Iglesias como presunto agresor sexual de dos de sus antiguas empleadas del hogar. Estas confiesan que el cantante les realizó tocamientos, las agredió o las humilló en encuentros sexuales contra su voluntad.

El reportaje recoge el testimonio de 15 extrabajadoras, que desvelan el ambiente tenso e intimidante que había en casa de Julio, así como situaciones incómodas que se vivían a diario. Ejemplo de ello fue el proceso de selección al que sometía a las mujeres, donde las obligaba presuntamente a hacerse pruebas ginecológicas para poder trabajar en su casa.

Aunque gran parte del entorno del cantante apoya al artista, hay voces como la de su exfotógrafo que dan credibilidad a las presuntas víctimas. Según él, saldrán a la luz más datos desconocidos sobre Julio, como la inexistente relación que tendría con su mujer, Miranda Rijnsburger.

Nuestra colaboradora Pilar Vidal ha confirmado que Miranda y Julio Iglesias llevan vidas separadas desde hace años, pero afirma que ahora mismo está con él, apoyándole. "Es la que está gestionando esta situación de crisis", señala Pilar Vidal.

El entorno del cantante asegura que Julio está preocupado, aunque este aún no ha hecho declaraciones. ¿Es este el comienzo de una batalla legal para Julio Iglesias? ¿Qué opina su mujer de todo esto?