Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Miranda Rijnsburger, la mujer de Julio Iglesias, a su lado tras salir a la luz las denuncias: "Es la que está gestionando esta situación"

Dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias denuncian que fueron víctimas de presuntas agresiones sexuales y constantes humillaciones por su parte. Unos testimonios que sorprenden a su entorno.

Miranda y Julio Iglesias

Publicidad

La investigación que ha publicado elDiario.es y Univision Noticias señala directamente a Julio Iglesias como presunto agresor sexual de dos de sus antiguas empleadas del hogar. Estas confiesan que el cantante les realizó tocamientos, las agredió o las humilló en encuentros sexuales contra su voluntad.

El reportaje recoge el testimonio de 15 extrabajadoras, que desvelan el ambiente tenso e intimidante que había en casa de Julio, así como situaciones incómodas que se vivían a diario. Ejemplo de ello fue el proceso de selección al que sometía a las mujeres, donde las obligaba presuntamente a hacerse pruebas ginecológicas para poder trabajar en su casa.

Aunque gran parte del entorno del cantante apoya al artista, hay voces como la de su exfotógrafo que dan credibilidad a las presuntas víctimas. Según él, saldrán a la luz más datos desconocidos sobre Julio, como la inexistente relación que tendría con su mujer, Miranda Rijnsburger.

Nuestra colaboradora Pilar Vidal ha confirmado que Miranda y Julio Iglesias llevan vidas separadas desde hace años, pero afirma que ahora mismo está con él, apoyándole. "Es la que está gestionando esta situación de crisis", señala Pilar Vidal.

El entorno del cantante asegura que Julio está preocupado, aunque este aún no ha hecho declaraciones. ¿Es este el comienzo de una batalla legal para Julio Iglesias? ¿Qué opina su mujer de todo esto?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Pilar Cox

Pilar Cox, la presentadora que "se sintió agredida" por Julio Iglesias: "Me fui a mi camerino a llorar"

Merche

Merche pasó 40 años buscando a una hija que ahora no la cree: "Quiere que diga que la di en adopción, pero me la robaron"

Miranda y Julio Iglesias

Miranda Rijnsburger, la mujer de Julio Iglesias, a su lado tras salir a la luz las denuncias: "Es la que está gestionando esta situación"

Julio Iglesias
Exclusiva

El exfotógrafo de Julio Iglesias da credibilidad a las denuncias que le acusan de agresión sexual: "Me lo creo todo"

Extrabajadora Julio Iglesias
ÚLTIMA HORA

Hablamos con una extrabajadora de Julio Iglesias tras ser acusado de agresión sexual: "El que están pintando, yo no le conozco"

Empleado Julio Iglesias
ÚLTIMA HORA

Empleados de Julio Iglesias de República Dominicana salen en su defensa: "Esos son falsos testimonios para hacerle daño"

El cantante ha sido acusado de agresión sexual por parte de algunas de sus antiguas empleadas del hogar. Una noticia que ha revolucionado al mundo entero y que sus empleados actuales aseguran que es falsa.

Arguiñano desvela tres formas fáciles y rápidas de ligar el pil-pil en casa
¡No se te resistirá!

Arguiñano desvela tres formas fáciles y rápidas de ligar el pil-pil en casa

Karlos Arguiñano ha desvelado, no una, sino tres maneras diferentes de ligar el pil-pil en casa. ¡Que no se te resista ninguna!

Debate vivienda jóvenes ok

Los jóvenes españoles opinan: "La vivienda es el pilar central de todas las sociedades; si eso falla, nada va bien"

Julio Iglesias, acusado de agresor sexual.

Julio Iglesias y su mujer Miranda se ven dos meses al año y hacen vidas por separado: "Ella sabe con quién se casó"

Sara Carbonero y Jota Cabrera

Sara Carbonero recibe el alta: primeras imágenes andando con la ayuda de Jota Cabrera y última hora de su estado de salud

Publicidad