Un menor de 15 años obliga a otro de 13 a besarle los pies y después le patea: "Ha sido muy doloroso"

Un menor de 15 años ha cometido una agresión contra otro de 13 y sus compañeros lo han grabado todo con el móvil. Ha ocurrido en Mallorca, donde el agresor ha obligado a la víctima a besarle los pies.

"Bésame los dos zapatos, primero el izquierdo", se escucha en el vídeo. Mientras tanto, sus compañeros observan, graban la escena y, además, alientan la agresión.

Después de obligarle a que le bese los pies, le da dos patadas y un puñetazo.

El agresor ha tratado de justificarse a través de redes sociales: "Muchos me habéis juzgado sin saber las dos versiones. Antes de todo pido perdón a familiares y al chico, sé que me pasé", ha escrito.

En su versión, el menor introduce a otra persona, su hermana de 11 años, quien fue supuestamente humillada por el agredido en varias ocasiones. "Yo ya hablé con el niño una vez y siguió metiéndose con ella y ya no pude aguantar", ha asegurado.

Además, añade que el menor de 13 años se estuvo aprovechando de un niño con discapacidad.

El autor de la agresión ha denunciado, por otro lado, que desde que se filtró el vídeo de la agresión está recibiendo amenazas.

La madre del menor agredido

María es la madre del niño agredido, y ha asegurado que, a pesar de la agresión, el menor está bien. "No ha mostrado ningún signo de ansiedad", ha dicho.

Ella supo de lo que había ocurrido al día siguiente de producirse los hechos. Su propio hijo fue el que le contó que le habían dado una patada en la cabeza y quiso saber quién había sido para hablar con la madre y aclarar lo ocurrido.

Al día siguiente, el colegio la llamó para decirle que había un incidente, pero entonces no sabía que había imágenes. "Me avisaron ahí de que había pero no me las pudieron pasar", ha dicho.

Sin embargo, cuando las vio, como madre no daba crédito ha dicho, pues su hijo "tiene carácter" y cree que le ha salvado el no ser un niño muy vulnerable.

Posteriormente, pensándolo fríamente, considera que el menor agredido no vio la magnitud de los hechos, pero para ella ha sido muy doloroso.

En cuanto al comunicado del agresor, ella no cree que eso tenga valor porque, aunque pide perdón, después lo difama diciendo que ha agredido a un niño con discapacidad.

El papel del colegio

Ante estas agresiones, el colegio al que acuden estos menores ha abierto el protocolo de acoso escolar que se debe activar pese a haber ocurrido fuera de sus instalaciones.

Además, han emitido un comunicado anunciando que se han abierto diligencias y que se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes.

"El centro manifiesta tolerancia cero frente a cualquier agresión, sea del tipo que sea", han añadido.

También la Consejería de Educación y la Guardia Civil han abierto una investigación al respecto.

Habla la madre del agresor

La madre del agresor de 15 años ha hablado y ha dejado claro que han estado hablando con el colegio y que tanto su familia como la otra tienen ganas de buscar soluciones constructivas.

"Que se pidan disculpas entre las familias del conflicto que ha pasado y que los niños puedan volver lo antes posible a su normalidad", ha asegurado.

La madre del niño agredido asegura que ella no ha estado en contacto con la madre. Además, ha dejado claro que si el agresor vuelve al colegio, denunciará al centro.