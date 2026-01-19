Antena3
María del Monte, rota ante la desaparición de una compañera en el accidente de Adamuz: "Yo casi cojo ese tren también"

La cifra de fallecidos por el accidente ferroviario de Adamuz asciende a 40, pero aún hay más de 30 personas desaparecidas. Por el momento, se desconocen las causas exactas del descarrilamiento que ha ocasionado la tragedia, una tragedia de la que María del Monte se salvó por casualidad.

María del Monte

El descarrilamiento de un tren de alta velocidad Iryo que viajaba de Málaga a Madrid ha dejado al menos 40 fallecidos. El convoy chocó directamente contra otro tren Alvia que recorría el trayecto Madrid-Huelva.

Decenas de familias están desesperadas por saber dónde están las 33 personas que continúan desaparecidas. Mientras, los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno.

María del Monte estuvo a punto de coger ese mismo tren, pero finalmente tomó una decisión que le cambió la vida y lo cogió una hora antes. "Supongo que las bolas estaban adjudicadas y no me tocaba ese día", asegura, emocionada.

Sin embargo, María del Monte se ha mostrado completamente rota ante la desaparición de una compañera con la que trabajó y toda su familia, cuyo fallecimiento desgraciadamente ha confirmado el Ayuntamiento de Punta Umbría.

Una tragedia que ha conmocionado al país entero y de la cual aún se desconocen las causas. ¿Se trata de un fallo en el tren, un fallo humano o en la infraestructura ferroviaria?

