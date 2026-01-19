María del Monte, rota ante la desaparición de una compañera en el accidente de Adamuz: "Yo casi cojo ese tren también"

El descarrilamiento de un tren de alta velocidad Iryo que viajaba de Málaga a Madrid ha dejado al menos 40 fallecidos. El convoy chocó directamente contra otro tren Alvia que recorría el trayecto Madrid-Huelva.

Decenas de familias están desesperadas por saber dónde están las 33 personas que continúan desaparecidas. Mientras, los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno.

María del Monte estuvo a punto de coger ese mismo tren, pero finalmente tomó una decisión que le cambió la vida y lo cogió una hora antes. "Supongo que las bolas estaban adjudicadas y no me tocaba ese día", asegura, emocionada.

Sin embargo, María del Monte se ha mostrado completamente rota ante la desaparición de una compañera con la que trabajó y toda su familia, cuyo fallecimiento desgraciadamente ha confirmado el Ayuntamiento de Punta Umbría.

Una tragedia que ha conmocionado al país entero y de la cual aún se desconocen las causas. ¿Se trata de un fallo en el tren, un fallo humano o en la infraestructura ferroviaria?