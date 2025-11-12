Madre de una víctima de acoso escolar denuncia la inacción del colegio: "Tienen conocimiento del vídeo en el que la abofetean"

El caso de Sandra Peña, la niña de 14 años que se quitaba la vida en Sevilla a causa del bullying que sufría en el colegio, ha dado voz a la historia de muchas familias, como la Ana.

La hija de Ana, una niña de 13 años, lleva todo el curso sufriendo acoso en el colegio por parte de una chica de su clase. Pese a que el colegio dijo haber activado el protocolo, para Ana no es suficientes.

"Le dan clase a la otra niña en una oficina, la tienen apartada de todo el mundo, pero mi hija no quiere ir al colegio si está ella allí", asegura.

El vídeo de las compañeras abofeteando a su hija ha llegado a manos del colegio y sus padres se preguntan: ¿qué más tiene que pasar para que el centro reaccione?