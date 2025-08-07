EN PLATÓ
Laura Pamplona y las maratonianas jornadas de grabación en Aquí no hay quien viva: "Llego un momento que no había ni guiones"
Laura Pamplona siempre será la eterna Alicia de Aquí no hay quien viva. Una época que recuerda con mucho cariño tanto por la familia que crearon como por las jornadas intensivas de grabación en las que había ocasiones que ya no había ni guion.
Laura Pamplona tiene un largo recorrido en su carrera como actriz pero uno de los papeles por los que siempre será recordada es por ser Alicia en Aquí no hay quien viva.
La actriz recuerda con mucho cariño esta época de su vida pues entre todo el equipo formaron una gran familia y de ahí salieron muy buenas amistades. "Yo recuerdo esa etapa con muchísimo cariño y guardo grandes amigos".
Pero Laura recalca lo duras que eran las jornadas de grabación ya que al parecer se conocían por ser intensas y maratonianas. "Te recogían a las 7:30 en casa y te devolvían a las 22:30 pendiente de que te llamasen para el siguiente día", cuenta.
"Era bastante 'heavy' metal la forma de grabar que teníamos. Estábamos muchísimas horas... Pero más que las horas era que había un momento que no había guiones. Se escribían al mismo tiempo que nosotros grabábamos", dice. ¡Dale al play!
