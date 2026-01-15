ÚLTIMA HORA
Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, separados durante el escándalo sexual: "Ella está en Miami y él, en Punta Cana"
Tras ser acusado de agresión sexual, Julio Iglesias se encuentra en una de sus mansiones de Punta Cana, solo con sus abogados. Por su parte, su mujer Miranda Rijnsburger está en Miami, pero apoyándole desde la distancia.
Publicidad
Julio Iglesias pasa por su peor momento. La investigación que ha sacado a la luz elDiario.es y Univision Noticias da voz al testimonio de 15 antiguas trabajadoras del cantante, aunque es la versión de dos de ellas la que preocupa especialmente, ya que le acusan de agredirlas sexualmente.
En sus denuncias, las dos mujeres denuncian presuntas agresiones físicas y verbales, tocamientos y encuentros sexuales sin su consentimiento. Unos hechos que habrían ocurrido entre los años 1990 y 2023 en las mansiones que tiene el artista en Bahamas y República Dominicana.
Durante el estallido del escándalo sexual, Julio Iglesias ha decidido guardar silencio y resguardarse en una de sus mansiones en Punta Cana. Tanto es así que le ha pedido a su familia que no vayan a verle, ya que está blindado por los medios. "Quiere estar solo con los abogados", señala su amiga Susana Uribarri, que trabajó con él durante siete años.
Uribarri ha confirmado que su mujer, Miranda Rijnsburger, no está físicamente con él, pero sí que está apoyándole desde la distancia. "Ella está en Miami, pero han pasado juntos las Navidades", asegura Uribarri.
Más Noticias
- Susana Uribarri, amiga de Julio Iglesias: "Él nunca ha hecho contratos de confidencialidad, poca cosa tendría que ocultar"
- Testigo de los requisitos que supuestamente exigía Julio Iglesias a sus trabajadoras: "Si eran bajas o tenían el pelo feo, no las quería"
- El primo de Julio Iglesias apunta a un "enemigo" del cantante: "Puede ser una campaña orquestada por un multimillonario de allí"
Las denuncias ya están en manos de la Fiscalía, que espera tomar declaración pronto a las demandantes. Por su parte, el cantante anuncia que tomará acciones legales para esclarecer los hechos.
Publicidad