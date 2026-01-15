Antena3
Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, separados durante el escándalo sexual: "Ella está en Miami y él, en Punta Cana"

Tras ser acusado de agresión sexual, Julio Iglesias se encuentra en una de sus mansiones de Punta Cana, solo con sus abogados. Por su parte, su mujer Miranda Rijnsburger está en Miami, pero apoyándole desde la distancia.

Julio Iglesias

Julio Iglesias pasa por su peor momento. La investigación que ha sacado a la luz elDiario.es y Univision Noticias da voz al testimonio de 15 antiguas trabajadoras del cantante, aunque es la versión de dos de ellas la que preocupa especialmente, ya que le acusan de agredirlas sexualmente.

En sus denuncias, las dos mujeres denuncian presuntas agresiones físicas y verbales, tocamientos y encuentros sexuales sin su consentimiento. Unos hechos que habrían ocurrido entre los años 1990 y 2023 en las mansiones que tiene el artista en Bahamas y República Dominicana.

Durante el estallido del escándalo sexual, Julio Iglesias ha decidido guardar silencio y resguardarse en una de sus mansiones en Punta Cana. Tanto es así que le ha pedido a su familia que no vayan a verle, ya que está blindado por los medios. "Quiere estar solo con los abogados", señala su amiga Susana Uribarri, que trabajó con él durante siete años.

Uribarri ha confirmado que su mujer, Miranda Rijnsburger, no está físicamente con él, pero sí que está apoyándole desde la distancia. "Ella está en Miami, pero han pasado juntos las Navidades", asegura Uribarri.

Las denuncias ya están en manos de la Fiscalía, que espera tomar declaración pronto a las demandantes. Por su parte, el cantante anuncia que tomará acciones legales para esclarecer los hechos.

