Hablamos con él

Julio, el héroe de 16 años de Adamuz al que los Reyes han felicitado: "De un tren a otro nos encontramos a la muerte"

A su corta edad, no dudó en lanzarse a ayudar a los afectados por el accidente de tren de Adamuz, llegando a salvar vidas de varios pasajeros.

Julio

La tragedia de Adamuz se ha convertido en la mayor catástrofe ferroviaria de los últimos tiempos. La cifra de fallecidos asciende a 41 personas y aún hay unos 30 desaparecidos, sin embargo, hubo quien, gracias a la ayuda y a la solidaridad de decenas de personas, se salvó de la muerte.

Julio es uno de los vecinos de Adamuz que, en cuanto vio el accidente, se lanzó a ayudar antes de que llegaran los equipos de rescate. Con tan solo 16 años, se ha convertido en un auténtico héroe.

Volvía de pescar con un amigo cuando, sobre las 19:45 horas, vio el desastre. "De un tren a otro había 800 metros y vimos de todo... a la muerte", recuerda, "no me esperaba ver una cosa así en la vida".

Esta misma mañana, los Reyes han acudido a Adamuz para acompañar a las víctimas y han reconocido la valiente labor de Julio: "Me han dado la enhorabuena". Un joven que fue un rayo de luz entre tanta oscuridad.

Osiris

Osiris se rompe al descubrir que su marido falleció en el accidente de tren: "Él no se ha muerto, lo han matado"

Amiga de la familia de Punta Umbría

El dolor de una amiga de familia de Punta Umbría fallecida en el accidente de tren: "Tenemos el alma rota y la vida parada"

Beatriz de Vicente, derechos afectados
Accidente Trenes

Beatriz de Vicente, sobre los derechos de los afectados y los abusos tras la tragedia de Adamuz: "Que lo denuncie, las multas son cuantiosas, ¡es ilegal!"

Un héroe de 16 años en la tragedia de Adamuz.
Accidente tren Adamuz

Julio, el héroe de 16 años que ayudó a las víctimas del tren de Adamuz: "Había gente que pensaba que estaba soñando y nos pedían que les despertáramos"

Tragedia en la alta velocidad.

El bombero Víctor Manuel Fernández: "Hasta que no se levanten los vagones no podremos confirmar con certeza si hay más cuerpos"

Susanna Griso se rompe al escuchar a Fidel

Susanna Griso se rompe al escuchar al padre de varios niños heridos en el accidente de tren de Adamuz: "No puedo tomar el relevo"

