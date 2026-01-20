Julio, el héroe de 16 años de Adamuz al que los Reyes han felicitado: "De un tren a otro nos encontramos a la muerte"

La tragedia de Adamuz se ha convertido en la mayor catástrofe ferroviaria de los últimos tiempos. La cifra de fallecidos asciende a 41 personas y aún hay unos 30 desaparecidos, sin embargo, hubo quien, gracias a la ayuda y a la solidaridad de decenas de personas, se salvó de la muerte.

Julio es uno de los vecinos de Adamuz que, en cuanto vio el accidente, se lanzó a ayudar antes de que llegaran los equipos de rescate. Con tan solo 16 años, se ha convertido en un auténtico héroe.

Volvía de pescar con un amigo cuando, sobre las 19:45 horas, vio el desastre. "De un tren a otro había 800 metros y vimos de todo... a la muerte", recuerda, "no me esperaba ver una cosa así en la vida".

Esta misma mañana, los Reyes han acudido a Adamuz para acompañar a las víctimas y han reconocido la valiente labor de Julio: "Me han dado la enhorabuena". Un joven que fue un rayo de luz entre tanta oscuridad.