Juana, la historia de una infancia rota: "No entendía qué había hecho mal"

Los padres de Juana se separaron y, la incapacidad de ambos para cuidar de ella provocó que asuntos sociales se hicieran cargo. Hemos conocido su historia, tras haber pasado por cuatro centros de acogida.

Juana María García es una joven de 25 años que, a lo largo de su vida, ha ido criándose de centro en centro. Con tan solo seis años entró en su primer centro de acogida porque sus padres no pueden hacerse cargo de ella. Ha pasado por un total de cuatro centros.

Cuando tan solo tenía dos años, sus padres deciden tomar caminos separados. Nunca llegó a encontrar la estabilidad idónea ya que vivía con su madre, pero pasaba temporadas con su padre.

"La casa de mi madre dejó de ser un lugar seguro", nos cuenta, "era una manipuladora, discutíamos mucho". Con el tiempo, comprendió que la soledad era lo más complicado de asimilar y tuvo que aprender a vivir con ello.

Pasa los años de centro en centro, de familia en familia, incluso volvió a vivir alguna temporada con su padre. Logra estabilizarse en Cataluña, donde trabaja acompañando a niños. Una historia que ha ido recogiendo en su diario.

Su madre biológica falleció hace cinco años y Elena, que fue su madre de acogida, lo hizo hace tan solo tres meses. Hoy, nos cuenta su difícil historia, que relata una infancia completamente rota. ¡Dale al play para escucharla!

