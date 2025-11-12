Nos lo cuenta
José Antonio, incapaz de recuperar un bizum que envió por error: "Me vacila y dice que le ha venido muy bien"
Se equivocó con un número al enviar un bizum, pero la destinataria se niega a devolvérselo. "Me dice que se lo va a gastar en peluquería, uñas y comidas", asegura.
Publicidad
Equivocarse con un número a la hora de hacer un bizum puede ser un error muy caro. En el caso de José Antonio le ha costado 300 euros. Este iba a hacerle un bizum a una empleada que llevaba poco tiempo trabajando para él y que no tenía agregada, pero al hacerlo de memoria, se equivocó en un número.
Al llamar el teléfono de la mujer a la que le envió el bizum, le respondió una mujer de unos 50 años. "Me dijo que no hablaba bien español y me colgó, pero luego me escribía perfectamente", señala José Antonio.
Pese a que la escribió en varias ocasiones, esta se negó a devolvérselo. "Decía que le había venido muy bien, que se lo iba a gastar en peluquería, uñas y comida", nos cuenta José Antonio, "que ojalá más gente se equivocara".
Más Noticias
- Cenamos con la madre de Lamine Yamal: así es el negocio de Sheila Ebana, desde dentro
- Adrián Rodríguez anuncia su recaída en las adicciones: "No ha podido dejar de trabajar por sus problemas con Hacienda"
- La vida de Mari, condicionada por el tamaño de su pecho: "El crecimiento es constante, no deja de crecer nunca"
Ahora, José Antonio lucha por recuperar su dinero. "Por 300 euros no me arruino, pero me da mucha rabia", señala. ¡Dale al play para escucharle en el vídeo de arriba!
Publicidad