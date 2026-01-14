Jordi Évole, sobre la denuncia contra Julio Iglesias: "Es lo más parecido que vamos a ver en España a la película Spotlight"

ElDiario.es y Univision Noticias sacan a la luz una investigación en la que llevan tres años trabajando y que pone a Julio Iglesias en el punto de mira. Ambos medios han reunido el testimonio de 15 antiguas empleadas del hogar del cantante que le acusan de darles un trato vejatorio, intimidante e, incluso, de agredir a dos de ellas sexualmente.

Los hechos relatados ocurrieron presuntamente en la mansión de Julio Iglesias de Bahamas y República Dominicana entre los años 1990 y 2023. Entre esas fechas, las empleadas del artista habrían vivido situaciones incómodas y tensas trabajando en casa de Julio, llegando a sentirse "como esclavas". De hecho, aunque solo dos de ellas denuncian tocamientos y encuentros sexuales sin su consentimiento, otras también presentan pruebas para demostrar que fueron obligadas a hacerse pruebas ginecológicas para poder trabajar en casa de Julio.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Jordi Évole, periodista que pudo hablar personalmente con el acusado en su programa, Salvados. "Me he quedado impresionado con la investigación que ha hecho elDiario.es", nos cuenta, "es lo más parecido que vamos a ver en España a la película Spotlight". Una película basada en un hecho real en la que un equipo de periodistas destapan un escándalo de pederastia en la Iglesia de Boston.

Évole, que conoce a los periodistas que firman la investigación, advierte que estos han tratado de contactar con Julio Iglesias desde hace 10 días, pero les ha sido imposible. "No ha habido manera de que, al menos aparentemente, recibiese la información", asegura.

Hoy, el mundo entero habla del escándalo que salpica a Julio Iglesias. ¿Se pronunciará próximamente el cantante? ¿Conoceremos más detalles de lo que supuestamente ocurría en casa de Julio Iglesias?