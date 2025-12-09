Denuncia
Jesús denuncia que el GPS desvía a los coches y se estrellan contra su casa: "Tenemos un problema de exceso de velocidad"
Un cambio en las carreteras hace que el GPS lleve a los coches a desviarse hacia la calle donde vive Jesús. En cuestión de días ya han vivido varios accidentes de tráfico.
Las obras en la carretera cercana al pueblo de Jesús hace que el GPS redireccione a los vehículos a una calle de la pedanía. La falta de señalización hace que los coches no reduzcan la velocidad y se produzcan varios accidentes de tráfico.
Debido a esto, un coche ya se ha estampado contra la casa de Jesús y otro, contra la de su vecino. "Llegué un día y vi el coche empotrado con las puertas abiertas y la policía en mi casa", advierte Jesús.
En solo dos meses, ya ha habido tres accidentes en 500 metros y los vecinos piden señalización para alertar a los vehículos. "Falta tomar medidas para controlar la velocidad, pedimos pasos de peatones elevados", nos cuenta.
Jesús denuncia que en el pueblo no se ponen de acuerdo con las competencias. "La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento dicen que es competencia del contrario", señala. ¿Lograrán los vecinos mayor seguridad en las carreteras?
