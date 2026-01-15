Javier Rigau, el viudo de Gina Lollobrigida al que terminó demandando: "Estaba completamente sometida"

La boda entre la actriz italiana Gina Lollobrigida y el empresario español Javier Rigau copó todos los periódicos. Pese a que él era 34 años más joven, ambos presumían de estar profundamente enamorados.

La pareja se conoce en el verano de 1984 en una fiesta en Mónaco y, desde entonces, empieza una relación que dura más de 28 años. Un matrimonio que termina envuelto en polémicas y tribunales, ya que Gina acabó acusando a Javier de querer quedarse con su fortuna.

Tras la muerte de Gina Lollobrigida, su patrimonio fue objeto de numerosos problemas. Rigau quedó fuera de la herencia y llegó a tener que comprar parte de las pertenencias de Gina como recuerdo.

Según Javier Rigau, todo fue orquestado por Andrea Piazzola, su asistente, y su madre. "Esta familia era una banda que buscaba una víctima para aplicarle la técnica de la persuasión de la mente", nos cuenta Rigau.

Rigau relata cómo Piazzola y su madre lograron que Gina pensara que su hijo y su marido, Rigau, estaban tratando de aprovecharse de ella: "Estaba completamente sometida". Finalmente, Piazzola fue condenado a 3 años de cárcel por robarle una fortuna de más de 5 millones de euros a Gina.

