Iratxe, víctima de una red de clínicas estéticas ilegales que actuaban sin licencia: "Me destrozaron los labios"

Iratxe decidió someterse a un aumento de labios porque nunca se sintió cómoda con los suyos. No fue una decisión impulsiva: acudió a un centro en el que ya era clienta y que se presentaba como médico estético, convencida de que el tratamiento sería seguro y legal.

El procedimiento se hizo con un dispositivo a presión y ácido hialurónico prensado. Poco después comenzaron los problemas: inflamación excesiva, hematomas y zonas donde el producto parecía desplazado y encapsulado.

Al ver las consecuencias y que había más víctimas, Iratxe pensó en denunciar, pero no dio el paso hasta que la Guardia Civil la animó a hacerlo: "Me contactaron ellos porque estaban investigándolo". Aquella clínica era tan solo una de toda una red de centros ilegales que aumentaban los labios de sus clientas con ácido hialurónico ilegal y sin licencia.

La dueña de esta red de clínicas ya ha sido detenida, pero las secuelas físicas y emocionales de sus víctimas continúan latentes. ¿Lograrán los clientes hacer justicia?