Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

Íñigo recuerda el brote psicótico que le llevó a terminar con la vida de su madre: "Creía que era el demonio"

En 2001, Íñigo sufrió un brote psicótico por consumo de estupefacientes que terminó de manera trágica: acabando con la vida de su madre. Hoy, nos cuenta cómo aquello quebró por completo su familia y cómo ha logrado superar el sentimiento de culpa que arrastró durante años.

Íñigo

Publicidad

Íñigo tenía muy buena relación con su madre, por lo que nadie imaginó que sería él quien terminaría acabando con su vida. Ocurrió durante la tarde del 18 de febrero de 2001, cuando fruto de un brote psicótico, Íñigo apuñaló a su madre hasta la muerte.

Aquel día, Íñigo había consumido cannabis y comenzó a tener alucinaciones. Sentía que alguien le estaba mandando un mensaje para que matara al demonio, al que vio encarnado en su madre. "Tenía que matar al demonio para salvar a la humanidad", recuerda.

Con un cuchillo en la mano, Íñigo fue directo hacia su madre, aunque él no la reconoció como tal hasta después de matarla. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, corrió a entregarse a la policía.

Aquel episodio rompió por completo la relación que tenía con su familia. Sus hermanos dejaron de hablarle y su padre, aunque más tarde entendió que lo ocurrido fue fruto de un problema de salud mental, al principio cargó contra él por haber matado a la persona que más le quería.

En 2011 salió del centro psiquiátrico, donde apenas le visitaba su familia. Allí, no solo trató sus problemas mentales, sino también el sentimiento de culpa que le acompañó durante mucho tiempo.

Hoy, Íñigo ha logrado aprender a vivir con lo que hizo, entendiendo que la culpa se supera, aunque no la tristeza: "La peor condena no es la culpa, es la pena, esa no desaparece".

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Quique San Francisco y Rosario

Vicente Haro, hermano de Quique San Francisco: "Ha habido mujeres en la vida de Enrique, pero la más importante fue Rosario"

Andy

El nuevo dardo de Andy a Lucas, en forma de chirigota: "Él quería que hablásemos de esto, ha sido su estrategia de promoción"

Íñigo

Íñigo recuerda el brote psicótico que le llevó a terminar con la vida de su madre: "Creía que era el demonio"

Pensiones
Economía

Recortes sin precedentes por jubilarse antes de los 65 años: "Es injusto que me quieran quitar un 21%, no compensa"

Antonia, presuntamente secuestrada y torturada por su propia familia: "Temí por mi vida muchas veces, las palizas eran continuas"
Denuncia

Antonia, presuntamente secuestrada y torturada por su propia familia: "Temí por mi vida muchas veces, las palizas eran continuas"

Pilar termina viviendo en la calle tras ceder su parte de la herencia a su hermana: "Confié en ella"
Nos lo cuenta

Pilar termina viviendo en la calle tras ceder su parte de la herencia a su hermana: "Confié en ella"

Jamás pensó que su hermana la dejaría sola y viviendo en la calle. Tras cederle su parte de la herencia para intentar ayudarla con las deudas, su vida se quebró por completo.

Iratxe, víctima de una red de clínicas estéticas ilegales que actuaba sin licencia: "Me destrozaron los labios"
Hablamos con ella

Iratxe, víctima de una red de clínicas estéticas ilegales que actuaban sin licencia: "Me destrozaron los labios"

Lo que comenzó como un retoque estético para ganar confianza acabó convirtiéndose en una experiencia traumática, con graves consecuencias físicas y emocionales para Iratxe y otras víctimas de esta red que ya ha sido destapada por la Guardia Civil.

Endeudada por los intereses abusivos

Endeudada por los intereses abusivos: "Caímos en la trampa de las tarjetas revolving, por pedir 800 euros debíamos 109.000"

Kiko Rivera

El feo de Kiko Rivera hacia su expareja en un evento: "Durante muchos años han tenido una relación pésima"

Lore dobla su dinero al ganar el panel final con una consonante que no se suele decir: “Te ha venido muy bien”

Lore dobla su dinero al ganar el panel final con una consonante que no se suele decir: “Te ha venido muy bien”

Publicidad