La indignación de la madre de un chico trans con un exmilitar que ha cambiado de género: "Se están riendo de nosotros"

Paula es madre de un chico trans de 23 años y, además, de un hijo militar que conoce a la perfección cómo funciona el ejército. Con ella hemos hablado de casos como el de Juanjo o Roberto, miembros de este cuerpo que han cambiado su género y ahora, legalmente, son mujeres.

En plató hemos contado además con la presencia de Francisca Javier, una mujer exmilitar transgénero que lleva años sin poder ver a su hijo y que está tratando de recuperar el contacto desde que ha cambiado su identidad.

"Me indigna que personas como usted se aprovechen de la debilidad de personas cuyo paso por este camino es muy difícil", ha explicado, porque considera que son sobre todo menores a quienes están perjudicando.

Francisca Javier ha asegurado que el médico le dijo que no se hormonara por los riesgos, por lo que decidió no someterse al tratamiento. Algo ante lo que tanto Paula como Valeria Vegas han saltado, porque han dejado claro que es mentira que un doctor diga que no se puede hormonar.

Además, Francisca no ha querido responder cuál es la disforia que tiene. "Ustedes se están riendo de personas que lo necesitan", ha afirmado Paula, que además ha dejado claro que es una parte de la sociedad que tiene menos apoyo.

Ella lleva luchando con su hijo desde que tenía 13 años y pasando por situaciones muy duras. Solo para cambiar su nombre ha tardado 5 años, ha explicado. "¿Usted sabe qué es una disforia?", ha preguntado.