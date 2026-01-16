El incómodo encuentro de una periodista con Julio Iglesias: "Nos pedían sentarnos sobre sus piernas para que jugara con nuestras bragas"

Julio Iglesias se enfrenta a uno de sus peores momentos. El artista ha sido acusado de agredir sexualmente a dos de sus antiguas empleadas del hogar que trabajaban en sus villas de Bahamas y República Dominicana entre 1990 y 2023.

El artista por fin ha roto su silencio en redes sociales, negando haber abusado nunca de una mujer. Este ha anunciado que tomará acciones legales para esclarecer los hechos y demostrar su inocencia.

A raíz de las acusaciones hemos podido hablar con Verónica Albanese, periodista argentina que vivió un encuentro incómodo en una rueda de prensa. Según nos cuenta, la discográfica les pedía que hicieran el reporte sentadas sobre las piernas del cantante para que él pudiera jugar con la goma de su ropa interior.

"Yo me negué, sentí que no estaba cómoda haciéndolo", asegura, "uno elegía lo que quería hacer, yo me volví sin el reporte, pero quizás él ni se enteró".

Julio Iglesias permanece en Punta Cana trabajando junto a sus abogados y planeando su próximo movimiento. ¿Podremos verle públicamente en los próximos días?