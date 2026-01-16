Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

El incómodo encuentro de una periodista con Julio Iglesias: "Nos pedían sentarnos sobre sus piernas para que jugara con nuestras bragas"

Hablamos con Verónica Albanese, periodista argentina que vivió una situación incómoda en una rueda de prensa con Julio Iglesias. Según nos cuenta, la discográfica les pedía que se sentaran en su regazo para que él pudiera jugar con la goma de su ropa interior.

Periodista y Julio Iglesias

Publicidad

Julio Iglesias se enfrenta a uno de sus peores momentos. El artista ha sido acusado de agredir sexualmente a dos de sus antiguas empleadas del hogar que trabajaban en sus villas de Bahamas y República Dominicana entre 1990 y 2023.

El artista por fin ha roto su silencio en redes sociales, negando haber abusado nunca de una mujer. Este ha anunciado que tomará acciones legales para esclarecer los hechos y demostrar su inocencia.

Ana Requena

A raíz de las acusaciones hemos podido hablar con Verónica Albanese, periodista argentina que vivió un encuentro incómodo en una rueda de prensa. Según nos cuenta, la discográfica les pedía que hicieran el reporte sentadas sobre las piernas del cantante para que él pudiera jugar con la goma de su ropa interior.

"Yo me negué, sentí que no estaba cómoda haciéndolo", asegura, "uno elegía lo que quería hacer, yo me volví sin el reporte, pero quizás él ni se enteró".

Julio Iglesias permanece en Punta Cana trabajando junto a sus abogados y planeando su próximo movimiento. ¿Podremos verle públicamente en los próximos días?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

defensa Julio Iglesias

El equipo de Julio Iglesias va "equipado con armamento": "No va a haber pactos, va a haber pruebas"

Periodista y Julio Iglesias

El incómodo encuentro de una periodista con Julio Iglesias: "Nos pedían sentarnos sobre sus piernas para que jugara con nuestras bragas"

Exnovia Julio Iglesias

Mónica Gonzaga, exnovia de Julio Iglesias: "Si las acusaciones son reales, Julio no está en sus cabales"

Chef Julio Iglesias
Última hora

La chef actual de Julio Iglesias en República Dominicana, sorprendida ante las acusaciones: "Nunca he conocido esa cara de él"

Paloma García-Pelayo
Última hora

Paloma García-Pelayo desvela el motivo por el que Julio Iglesias no está con Miranda Rijnsburger: "Él le ha dicho que no vaya"

Ana Requena
Polémico

Ana Requena, coautora de la investigación del caso Julio Iglesias: "Estaría bien saber por qué ha tardado tanto en pronunciarse"

El cantante rompe su silencio, negando las acusaciones de agresión sexual por las que se ha visto salpicado. Han sido dos de sus antiguas trabajadoras las que han dado los testimonios que han hecho saltar las alarmas.

Félix Revuelta
SUBIDA SMI

El presidente de Naturhouse alerta del impacto de la subida del SMI en las pymes: "A los fuertes hay que ponerles quizás más impuestos"

La nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional divide al tejido empresarial. Félix Revuelta, presidente de la compañía Naturhouse, analiza su impacto en las empresas.

José Yélamo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a José Yélamo, el periodista que se atreve a todo

En el último momento, pero 1.500 euros de premio, ¡espectacular!

En el último momento, pero 1.500 euros de premio, ¡espectacular!

¡Suma y sigue!, Raquel logra un premio de 850 euros

¡Suma y sigue!, Raquel logra un premio de 850 euros

Publicidad