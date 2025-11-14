Habla el tío de Luis Rubiales que le lanzó los huevos: "Si me hubiera dado tiempo, le habría tirado una docena"

Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, presentaba ayer su libro Matar a Rubiales envuelto en polémicas. En pleno comienzo del evento, un espontáneo encapuchado le lanzaba huevos, provocando la reacción inmediata de Rubiales, que se lanzaba a por él.

Al poco tiempo, salía a la luz que la persona que lanzó los huevos era su tío, Luis Rubén Rubiales. Al grito de "sinvergüenza", atacaba a su sobrino, acusándole de separar a su familia a raíz del incidente con Jenni Hermoso. "No hables de Juan", advertía, entre empujones, refiriéndose a otro de los tíos de Luis, que trabajó con él en la Federación.

Luis Rubiales despidió a su tío Juan, una decisión que desató la guerra familiar. "Mi sobrino ha rebasado los límites", señalaba Luis Rubén Rubiales, "no se puede permitir que hable así de mi hermano Juan".

El tío de Rubiales ha confesado que está molesto por cosas que han ocurrido durante los últimos cinco años, como el despido y que no se ocupe de su abuela, con la que él vive a día de hoy. "Son muchas cosas, no solo es el enfrentamiento con Juan", aclara.

Luis Rubén Rubiales ha salido en libertad sin cargos y asegura que su sobrino debería darle las gracias por la promoción del libro. "Tendría que estar agradecido", señala.

La guerra en la familia Rubiales continúa y Luis Rubén deja claro que no va a parar: "Voy a ver hasta dónde llega". ¡Dale al play para escuchar la versión del tío de Luis Rubiales!