Familiar de uno de los desaparecidos en el accidente de Adamuz: "Nos están llegando bulos sobre su paradero"
El accidente de Adamuz se ha convertido en una de las peores tragedias ferroviarias recientes, con al menos 42 muertos y decenas de desaparecidos. Mientras las familias esperan noticias en medio de la oscuridad, algunos se aprovechan de su dolor.
Un choque entre dos trenes en plena circulación ha dejado un escenario devastador en la red ferroviaria española. Un tren de alta velocidad de Iryo que viajaba hacia Madrid desde Málaga se salió de la vía tras impactar violentamente contra un convoy Alvia que cubría el recorrido Madrid-Huelva. Las autoridades han confirmado, por el momento, 42 fallecidos.
La tragedia mantiene en vilo a decenas de personas que buscan noticias de sus seres queridos, ya que varios pasajeros continúan sin ser localizados. Los equipos de rescate permanecen desplegados en la zona, trabajando contrarreloj entre los restos del accidente.
Además, la familia de David Cordón, uno de los desaparecidos, ha denunciado que está recibiendo informaciones contradictorias y falsas sobre su paradero, lo que está aumentando aún más su angustia y confusión en medio de la emergencia.
"Nos dicen que lo han visto en un hospital, pero era un bulo", advierte Julia, una familiar del desaparecido, "ahora tenemos claro que es mentira". A raíz de estas informaciones, la familia de David pide respeto en estos momentos tan complicados.
