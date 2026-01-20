Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Experto en infraestructuras, sobre la posible causa del accidente de Adamuz: "Es complicado que una soldadura se rompa por fatiga"

Tras el trágico accidente de tren ocurrido en Adamuz, se estudia qué pudo hacer descarrilar al Iryo el pasado domingo. ¿Fue un problema en el tren o en la infraestructura de las vías?

Investigación

Publicidad

El domingo por la tarde, dos trenes de alta velocidad chocaban a la altura de Adamuz (Córdoba) después de que uno de ellos descarrilara. El balance ha sido trágico: al menos 42 personas han fallecido y más de 100 han resultado heridas.

Por el momento se desconocen las causas del accidente, aunque parece que las primeras hipótesis descartan un fallo humano. Por tanto, hay dos posibles teorías: un fallo técnico en el tren o un fallo en la infraestructura ferroviaria.

Algunos apuntan a una rotura en la vía como posible causa del accidente, aunque no se ha determinado si la grieta estaba ahí antes de que pasara el tren o si fue este el que la causó al descarrilar. "Es complicado que una soldadura se rompa por fatiga", advierte José María Pérez Revenga, presidente del Comité de Edificación e Infraestructuras.

Según nos cuenta el experto, las soldaduras están en constante revisión. "Es muy complicado que la soldadura se vaya, pero se puede ir", señala, "de todas maneras, los trenes son vehículos ligeros".

Mientras tratan de esclarecerse las causas del accidente, los equipos de emergencia y de rescate buscan a las personas desaparecidas, que rondan la treintena. ¿Qué falló realmente en el accidente?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Investigación

Experto en infraestructuras, sobre la posible causa del accidente de Adamuz: "Es complicado que una soldadura se rompa por fatiga"

Julio

Julio, el héroe de 16 años de Adamuz al que los Reyes han felicitado: "De un tren a otro nos encontramos a la muerte"

Osiris

Osiris se rompe al descubrir que su marido falleció en el accidente de tren: "Él no se ha muerto, lo han matado"

Amiga de la familia de Punta Umbría
Accidente Adamuz

El dolor de una amiga de familia de Punta Umbría fallecida en el accidente de tren: "Tenemos el alma rota y la vida parada"

Beatriz de Vicente, derechos afectados
Accidente Trenes

Beatriz de Vicente, sobre los derechos de los afectados y los abusos tras la tragedia de Adamuz: "Que lo denuncie, las multas son cuantiosas, ¡es ilegal!"

Un héroe de 16 años en la tragedia de Adamuz.
Accidente tren Adamuz

Julio, el héroe de 16 años que ayudó a las víctimas del tren de Adamuz: "Había gente que pensaba que estaba soñando y nos pedían que les despertáramos"

Cuando Julio y su amigo volvían de pescar se encontraron el despliegue policial que intervenía en el accidente de tren de Adamuz. No dudaron en entrar en los vagones para ayudar a las víctimas. A sus 16 años ha demostrado que el valor no es cuestión de edad.

José se lleva 600 eurazos tras usar el supercomodín: “Teníamos que hacer un buen panel sí o sí”
MEJORES MOMENTOS | 20 DE ENERO

José se lleva 600 eurazos tras usar el supercomodín: “Teníamos que hacer un buen panel sí o sí”

El concursante se ha recompuesto gracias al supercomodín en una jugada muy arriesgada.

Este concursante logra 700 euros en un solo panel: “Que se lo digan a mi novia”

Este concursante logra 700 euros en un solo panel: “Que se lo digan a mi novia”

José consigue la primera ola del programa con un panel de más de 500 euros

José consigue la primera ola del programa con un panel de más de 500 euros

Tragedia en la alta velocidad.

El bombero Víctor Manuel Fernández: "Hasta que no se levanten los vagones no podremos confirmar con certeza si hay más cuerpos"

Publicidad