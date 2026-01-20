Experto en infraestructuras, sobre la posible causa del accidente de Adamuz: "Es complicado que una soldadura se rompa por fatiga"

El domingo por la tarde, dos trenes de alta velocidad chocaban a la altura de Adamuz (Córdoba) después de que uno de ellos descarrilara. El balance ha sido trágico: al menos 42 personas han fallecido y más de 100 han resultado heridas.

Por el momento se desconocen las causas del accidente, aunque parece que las primeras hipótesis descartan un fallo humano. Por tanto, hay dos posibles teorías: un fallo técnico en el tren o un fallo en la infraestructura ferroviaria.

Algunos apuntan a una rotura en la vía como posible causa del accidente, aunque no se ha determinado si la grieta estaba ahí antes de que pasara el tren o si fue este el que la causó al descarrilar. "Es complicado que una soldadura se rompa por fatiga", advierte José María Pérez Revenga, presidente del Comité de Edificación e Infraestructuras.

Según nos cuenta el experto, las soldaduras están en constante revisión. "Es muy complicado que la soldadura se vaya, pero se puede ir", señala, "de todas maneras, los trenes son vehículos ligeros".

Mientras tratan de esclarecerse las causas del accidente, los equipos de emergencia y de rescate buscan a las personas desaparecidas, que rondan la treintena. ¿Qué falló realmente en el accidente?