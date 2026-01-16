Exempleada de Julio Iglesias en su casa de Ojén (Málaga): "Teníamos prohibido saludar a los hombres"

Julio Iglesias podría sentarse en el banquillo tras salir a la luz las denuncias de dos de sus antiguas empleadas del hogar. Ambas le acusan de humillarlas, vejarlas y agredirlas física y verbalmente en encuentros sexuales contra su voluntad.

Las presuntas víctimas trabajaron con él entre los años 1990 y 2023, en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana. Allí, confiesan haber vivido situaciones incómodas desde el momento en el que entraron, cuando les pidieron pruebas ginecológicas para entrar a trabajar en el servicio.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Sandra, una antigua trabajadora de la finca de Julio Iglesias en Ojén (Málaga). Según nos cuenta, allí las trabajadoras no recibían el trato que esperaba y tampoco recibían una gran recompensa económica. "Piensan que por trabajar en casa de un artista ganas más, pero no es así", señala.

Además, Sandra desvela que Marisol, la mujer que estaba al mando en la casa, no les hacía el trabajo fácil ni les daba un trato agradable. "Teníamos prohíbo saludar a los hombres", confiesa, "contratan gente que no tiene papeles y se ahorran la Seguridad Social".

Pese a todo, Sandra afirma que en los cinco años que estuvo trabajando en casa de Julio Iglesias, nunca coincidió con él ni tuvo problemas directamente con el cantante. "Me fui porque tuve problemas con Marisol", señala.

La Fiscalía tomará declaración pronto a las demandantes, mientras Julio Iglesias anuncia que tomará medidas legales. ¿Será este el comienzo de una batalla judicial para el cantante?