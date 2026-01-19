El estremecedor relato de un superviviente de la tragedia de Adamuz: "El infierno es salir del vagón y ver a una persona muerta"

Las causas del grave accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba) siguen sin esclarecerse. Por el momento, las investigaciones continúan abiertas y no se ha determinado qué provocó el descarrilamiento del tren Iryo y la posterior colisión con un convoy Alvia, un suceso que ha dejado al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

Mientras los técnicos analizan el estado del tren y de la infraestructura, los testimonios de los pasajeros permiten reconstruir los minutos de caos y confusión vividos tras el impacto. Relatos que describen un escenario de oscuridad, gritos y ayuda improvisada entre los propios viajeros, antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Santiago viajaba en el vagón 3 del tren contra el que chocó el Iryo y nos ha contado el trágico recuerdo que tiene de aquella noche. Según nos cuenta, el tren dio un frenazo brusco seguido de un estruendo. El convoy comenzó a balancearse violentamente hasta descarrilar, deslizándose antes de detenerse. Las luces se apagaron y durante unos segundos reinó el silencio, roto después por los gritos y el llanto de los pasajeros, muchos de ellos heridos y desorientados.

"En el momento en el que paró el tren pensé: "Hoy no, hoy no es el día de mi muerte"", recuerda, entre lágrimas. Pese a que logró sobrevivir, recuerda aquel día como un auténtico trauma: "Una vez que salimos, no sabíamos lo que nos esperaba... el infierno".

A pesar del shock, quienes se encontraban en mejor estado, como él, comenzaron a auxiliar a los demás, especialmente a personas mayores atrapadas entre los asientos y el equipaje esparcido por el suelo. Santiago, junto a otros pasajeros, trataban de tranquilizar a los heridos diciendo que vendían a ayudarles pronto, aun sabiendo que no era cierto: "Sabíamos que estábamos solos".

Tras romper puertas para poder salir y avanzar a oscuras con la luz de los móviles, Santiago y otros pasajeros lograron acceder a la vía, donde fueron atendidos en hospitales de campaña cuando llegaron los servicios de emergencia.