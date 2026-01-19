Última hora
El estremecedor relato de un superviviente de la tragedia de Adamuz: "El infierno es salir del vagón y ver a una persona muerta"
El accidente ferroviario de Adamuz cuenta con 39 víctimas mortales y un centenar de heridos. Gracias a testimonios como el de Santiago, que viajaba en el tren que descarriló, podemos reconstruir lo que ocurrió.
Publicidad
Las causas del grave accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba) siguen sin esclarecerse. Por el momento, las investigaciones continúan abiertas y no se ha determinado qué provocó el descarrilamiento del tren Iryo y la posterior colisión con un convoy Alvia, un suceso que ha dejado al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.
Mientras los técnicos analizan el estado del tren y de la infraestructura, los testimonios de los pasajeros permiten reconstruir los minutos de caos y confusión vividos tras el impacto. Relatos que describen un escenario de oscuridad, gritos y ayuda improvisada entre los propios viajeros, antes de la llegada de los equipos de emergencia.
Santiago viajaba en el vagón 3 del tren contra el que chocó el Iryo y nos ha contado el trágico recuerdo que tiene de aquella noche. Según nos cuenta, el tren dio un frenazo brusco seguido de un estruendo. El convoy comenzó a balancearse violentamente hasta descarrilar, deslizándose antes de detenerse. Las luces se apagaron y durante unos segundos reinó el silencio, roto después por los gritos y el llanto de los pasajeros, muchos de ellos heridos y desorientados.
"En el momento en el que paró el tren pensé: "Hoy no, hoy no es el día de mi muerte"", recuerda, entre lágrimas. Pese a que logró sobrevivir, recuerda aquel día como un auténtico trauma: "Una vez que salimos, no sabíamos lo que nos esperaba... el infierno".
A pesar del shock, quienes se encontraban en mejor estado, como él, comenzaron a auxiliar a los demás, especialmente a personas mayores atrapadas entre los asientos y el equipaje esparcido por el suelo. Santiago, junto a otros pasajeros, trataban de tranquilizar a los heridos diciendo que vendían a ayudarles pronto, aun sabiendo que no era cierto: "Sabíamos que estábamos solos".
Más Noticias
- Rocío, superviviente del accidente ferroviario de Adamuz: "Al salir vimos lo peor, gente sin piernas, muerta..."
- Pedro Santiago y su novia se salvaron por viajar en el último vagón de uno de los trenes de Adamuz: "Ahora tenemos un nuevo cumpleaños"
- Vecino de Adamuz que ayudó a las víctimas del accidente: "Aquello era como el Titanic, pero en tren, todo destrucción"
Tras romper puertas para poder salir y avanzar a oscuras con la luz de los móviles, Santiago y otros pasajeros lograron acceder a la vía, donde fueron atendidos en hospitales de campaña cuando llegaron los servicios de emergencia.
Publicidad